کاهش 40 درصدی مصرف شیر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به دلیل تعادل قیمت شیر یارانه ای، این قلم حیاتی در سبد همه خانوارهای کرمانشاهی قرار داشت اما چند ماهی بعد از حذف یارانه شیر و افزایش 100 درصدی قیمت شیر، خرید روزانه شیر از سبد خرید خانوارهای کرمانشاهی رخت بر بست.

بر این اساس در حال حاضر مصرف شیر در کرمانشاه نسبت به سالهای گذشته، بیش از 40 درصد کاهش داشته که این مهم زنگ خطری برای آینده جامعه است.

برخی از کارخانه های لبنی در کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر آورده اند: دولت قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به تولیدکنندگان شیر قول مساعدت مالی و حمایتهای همه جانبه را داده بود ولی هیچ وقت این وعده ها عملی نشدند.

یکی از مدیران کارخانه تولید شیر در کرمانشاه با اشاره به کاهش شدید فروش شیر در بازار کرمانشاه، به خبرنگار مهر گفت: قبل از حذف یارانه شیر، شاهد صفوف مردم برای خرید شیر یارانه ای بودیم ولی در حال حاضر خود فروشگاههای سطح شهر نیز از قبول شیر با قیمت های موجود امتناع می کنند.

وی می گوید: تولیدکنندگان شیر در کرمانشاه و حتی کشور، به این امر راضی نیستند که قیمتها افزایش یابد، چون مشتریان خود را از دست داده اند و با وجود این روند باید شاهد ورشکستگی برخی از تولیدکنندگان شیر و لبنیات در آینده نزدیک در کرمانشاه باشیم.

این تولیدکننده شیر می افزاید: دولت قول تهیه سوخت و پرداخت کمکهای مالی به کارخانه های تولیدکننده لبنیات را داده است، ولی هیچ کمکی تا این لحظه از سوی دولت دریافت نکرده ایم.

پس از حذف یارانه شیر، تولید و مصرف این محصول بین 30 تا 4۰ درصد در سطح کشور کاهش یافته است. این مسئله در بلندمدت تبعات منفی زیادی در حوزه اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر مصرف سرانه شیر در ایران به طور متوسط حدود ۸۰ کیلوگرم است که این میزان نسبت به میانگین سرانه جهانی کمتر از نصف است. می‌توان انتظار داشت با ادامه روند کنونی میزان مصرف سرانه شیر در ایران باز هم کاهش یابد.