برتری ایران در جنگ الکترونیکی مقابل آمریکا به جهانیان ثابت شد

سردار نورخدا قاسمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ردگیری هواپیمای جاسوسی آمریکا که توسط ایران ساقط شد یک اقدام برجسته و ویژه بود.

وی با بیان اینکه آمریکا وجود این هواپیما را تا سال 2009 در کشور خود نیز فاش نکرده بود، افزود: دولت آمریکا با علنی کردن وجود این هواپیما در سال 2010 آنرا برای انجام عملیات های تجسسی در اختیار "سیا" قرار داد.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی ادامه داد: در مانور پرده برداری از این هواپیما رادارگریز بودن این هواپیما به لحاظ کوچکی و قدرت مانور بالا به عنوان ویژگی های منحصر به فرد آن از سوی مقامات آمریکا اعلام شد.

سردار قاسمی افزود: ایران با نفوذ به سیستم پیچیده کد رمزی هواپیمای جاسوسی آمریکا توانست این هواپیما را از سیستم ارتباطی و کنترلی آمریکائیها خارج و با کمترین آسیب به زمین بنشاند که این امر برتری ایران در جنگ الکترونیکی مقابل آمریکا را به منصه ظهور نشاند.

وی با بیان اینکه ایران توانایی شناسایی همه هواپیماهای رادار گریز را داراست، گفت: شناسایی این هواپیمای جاسوسی در نوع خود بی نظیر و برای آمریکائی ها غیرقابل باور بود.

جانشین فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: اگرچه آمریکا در 2 ساعت اول کشف این هواپیما توسط ایران سخنی به زبان نیاورد اما بعد از آنکه ایران اعلام کرد هواپیما را سالم به زمین نشانده لب به اعتراف گشود.

سردار قاسمی ادامه داد: دولت آمریکا بعد از بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه، خروج نیروهای آمریکائی از عراق، قیام مردم آمریکا در قالب قیام وال استریت و شکست در افغانستان آنقدر از انقلاب و ملت آزاده ایران عصبانی است که دست زدن به چنین اقداماتی از سوی آنها دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی ایران در طول 33 سال گذشت، بیان داشت: پیشرفت علمی ایران در طول 33 سال گذشته برای آمریکا که همواره سعی کرده با اعمال تحریم های بی منطق راه پیشرفت را بر ایران و ایرانی ببندد قابل هضم نیست.