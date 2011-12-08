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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

طهماسبی:

اولین کارگاه آموزشی ایجاد اشتغال جدید در خراسان رضوی برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی ایجاد اشتغال جدید در خراسان رضوی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از برگزاری اولین کارگاه آموزشی نحوه اجرای ماده 80 قانون برنامه توسعه در راستای ایجاد اشتغال جدید و پایدار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره طهماسبی هدف از اجرای این ماده قانونی را ترغیب کارفرمایان به افزایش ظرفیت تولید و به کارگیری نیروهای جدید و بالا بردن میزان اشتغال در واحدهای کارگری عنوان کرد.

وی افزود: کارفرمایانی که از این طریق به جذب نیروی کار جدید "که قبلا در کاریابیهای غیر دولتی ثبت نام کرده اند" اقدام کنند می توانند از مزایای ویژه و تخفیفات بیمه ای بهره مند شوند.

وی عنوان کرد: تاکنون دو نشست مشترک در راستای رفع ابهامات احتمالی در مسیر اجرای این طرح، فی مابین کارشناسان این اداره کل با کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی استان برگزار شده است و توافقاتی نیز در خصوص بسترسازی مناسب برای ایجاد امکان بهره مندی هرچه بیشتر کارفرمایان و افزایش میزان ایجاد اشتغال از طریق این طرح انجام گرفته است.

طهماسبی افزود: در این کارگاه آموزشی نحوه اخذ درخواست از کارفرمایان متقاضی، مراحل تشکیل پرونده و چگونگی استفاده از مزایای بند و ماده 80 قانون پنجم توسعه برای حاضران تشریح شد.

گفتنی است، این کارگاه در محل کانون انجمن صنفی کاریابی های غیر دولتی و با حضور کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی و مدیران کاریابی های غیردولتی مشهد برگزار شد.

کد مطلب 1478390

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