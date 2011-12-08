71 میلیارد ریال بیمه خسارت به کشاورزان سیرجان پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌احمد مسعودی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی سیرجان با بیان اینکه کشاورزان سیرجانی 71 میلیارد ریال خسارات بیمه کشاورزی خود را دریافت کردند، افزود: این مبلغ به بهره برداران پسته شامل خسارت ناشی ازخشکسالی، پوکی و سرمازدگی محصول از صندوق بیمه کشاورزی استان کرمان پرداخت شد.

مسعودی ادامه داد: 17 هزار هکتار باغ پسته و سه هزار هکتار مزرعه از مجموع 56 هزار هکتار باغ پسته و پنج هزار هکتار مزارع شهرستان سیرجان زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.

فرماندار سیرجان نیز در این جلسه گفت: 28 هزار نفر بهره بردار بخش کشاورزی در سیرجان وجود دارد که بر اساس آمار واطلاعات موجود سه برابر مبلغ آورده شان به آنان بیمه پرداخت شده است.

محمد علی توحیدی ابراز داشت: کشاورزان از تسهیلات خوبی که دولت در این زمینه برای دلگرمی و رفاه حال کشاورزان انجام داده استقبال ونسبت به بیمه محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.

مدیر خدمات بیمه کشاورزی استان کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت: 84 هزار هکتار باغ، 35 هزار هکتار مزرعه، 19 میلیون قطعه طیور و 600 هزار راس دام در استان کرمان زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.

مهدی خیاط حسینی با اشاره به اینکه در سه ماه گذشته 400 میلیارد ریال غرامت کشاورزی به بیمه شدگان پرداخت شده، تصریح کرد: فرصت تمدید پرداخت غرامت بیمه به کشاورزان استان فقط تا پایان آذر ماه است.