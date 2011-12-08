اقتدار ورزش آذربایجان شرقی در المپیک ثابت خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان این موفقیت بی نظیر را به جامعه ورزشی و خانواده این قهرمان تبریک گفت و تصریح کرد: جوانان ایران در عرصه های مختلف بارها شایستگی خود را به جهانیان در رقابت های مهم ورزشی نشان داده اند و این بار سجاد هاشمی غزال تیزپای دو و میدانی از خطه قهرمان پرور تبریز دل مردم آذربایجانشرقی و ایران اسلامی را با حضور خود در بزرگترین آوردگاه ورزش جهان شاد کرد.

وی در ادامه پیام خود آورده است: ورزش آذربایجان شرقی در آوردگاه بزرگ المپیک 2012‌ لندن قدرت و اقتدار خود را با سه سهمیه، ثابت خواهد کرد و امیدوارم خداوند بزرگ این قهرمان پرآوازه و مرد طلایی ورزش استان را از انرژی الهی و از فتوت قهرمانی لبریز سازد تا برای آذربایجان شرقی در المپیک 2012 لندن افتخار آفرین باشد.

گفتنی است کمیته فنی فدراسیون بین المللی دو و میدانی، استاندارد برخی از مواد این رشته از جمله ماده 400 متر را تغییر داد که بر اساس آن سجاد هاشمی آهنگری دونده تبریزی کشورمان موفق به اخذ سهمیهB المپیک 2012 لندن شد.

با کسب سهیمه المپیک 2012 لندن توسط سجاد هاشمی غزال تیزپای تبریزی، سهمیه آذربایجان شرقی پس از یوسف کرمی (تکواندو) و میلاد وزیری (تیر و کمان) به عدد سه رسید.