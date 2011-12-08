ساختار جدید آموزشی کشور به مردم اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساکی در جلسه ستاد اجرایی ساختار جدید آموزشی و تربیتی استان کردستان با اشاره به اجرای نظام آموزشی و تربیتی شش، سه، سه از سال تحصیلی آینده با تاکید بر تشکیل کمیته ای به منظور اطلاع رسانی نظام آموزشی جدید، اصول، مبانی و ساختار آن، خواستار تشریح چرایی و چگونگی اجرای این طرح و تبیین آن در جلسات شد.

وی طول دوره ابتدایی در نظام جدید آموزشی را شش سال عنوان کرد و با بیان اینکه شخصیت دانش آموزان در دوره ابتدایی شکل می گیرد، اظهار داشت: دوره ابتدایی دوره تادیب و نهادینه کردن عادات و رفتارهای پسندیده است و این دوره رویکرد فرهنگی و تربیتی قوی تری نیازمند است که در ساختار جدید نیز دست اندرکاران امر به دنبال افزایش این دوره فرهنگی و تربیتی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از دست اندرکاران طرح خواست وضعیت مدارس ابتدایی استان را به صورت اسمی بررسی و با در نظر گرفتن وضعیت موجود، وضعیت نیروی انسانی، فضا و تجهیزات دوره شش ساله ابتدایی در سال آینده را پیش بینی و ضمن برنامه ریزی برای ساماندهی نیروی انسانی و در نظر گرفتن کلیه جوانب از جمله کلاسهای چند پایه، استخراج نیروهای مازاد، خواستار برآورد تعداد دانش آموزان پایه اول ابتدایی به صورت دقیق و حرکت بر اساس محتوا شد.

ساکی با بیان اینکه از سال تحصیلی آینده پایه اول راهنمایی از نظام آموزشی حذف می شود، از عدم برگزاری آزمون راهنمایی نمونه و استعدادهای درخشان برای دانش آموزان پایه پنجم برای ورود به اول راهنمایی خبر داد و بر اطلاع رسانی این موضوع به اولیاء دانش آموزان تاکید کرد.

در ابتدای این نشست معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش کردستان نیز به تشریح مبانی نظری و مستندات قانونی ساختار آموزشی تربیتی جدید پرداخت و با بیان اینکه یکی از مهمترین طرح های تحولی در راستای تحول بنیادین استقرار نظام آموزشی تربیتی جدید شش، سه، سه است به تشریح اهداف طرح پرداخت و فراهم کردن زمینه تحول بنیادین و ارتقا کیفیت نظام آموزشی و پرورشی، متناسب سازی ساختار نظام آموزشی با مراحل رشد و ویژگی های سنی و روانی دانش آموزان و افزایش کارآیی و اثر بخشی نظام آموزش و پرورش را از اهداف این برنامه ذکر کرد.

صدیقه عبداللهی سپس به تشریح وضعیت موجود دوره ابتدایی و پیش بینی وضعیت سال تحصیلی آینده از نظر فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر شاخص های مرتبط پرداخت و در ادامه به تشریح چالش ها و راهکارهای پیش بینی شده برای رفع موانع و مشکلات اجرای طرح اشاره کرد و در پایان از تشکیل سه کمیته به منظور ساماندهی فضاهای آموزشی، ساماندهی نیروی انسانی، تامین و ساماندهی تجهیزات آموزشی زیر نظر ستاد استانی خبر داد.