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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

تخت شاهی:

پرداخت غیرحضوری قبوض آب بها در کردستان 26 درصد افزایش یافت

پرداخت غیرحضوری قبوض آب بها در کردستان 26 درصد افزایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان از افزایش 26 درصدی پرداخت غیر حضوری قبوض آب بها توسط مشترکان این استان در سال جاری خبر داد.

علیرضا تخت شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد استفاده از خدمات دولت الکترونیک در استان کردستان بیان کرد: پرداخت غیر حضوری قبوض آب بهاء توسط مشترکین شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان در سالجاری نسبت به سال 89 بمیزان 26 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مبنی بر پرداخت غیرحضوری قبوض توسط دستگاه های مرتبط و افزایش بهره وری اقتصادی و اجتماعی، این شرکت توانسته است در سال جاری به میزان 26 درصد پرداخت غیر حضوری قبوض آب بهاء را نسبت به سال گذشته افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: با توجه به تعامل صورت گرفته با بانک های عامل و فراهم  کردن زیر ساخت های پرداخت الکترونیکی توسط بانک ها و انجام فعالیت های تشویقی، آموزشی و اطلاع رسانی به مشترکان توسط این شرکت، زمینه های پرداخت الکترونیکی مهیا شده و روز به روز شاهد افزایش اینگونه پرداخت ها در استان کردستان هستیم.

تخت شاهی اطلاع رسانی و تشویق مردم به پرداخت غیرحضوری را بسیار موثر دانست و آموزش، سطح سواد، میزان دسترسی به امکانات و تجهیزات را از مولفه های این نوع پرداخت ها عنوان کرد.

وی در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که سایر دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز شرکت های خدمت رسان را در راستای تشویق و ترغیب مردم به استفاده از سیستم های الکترونیکی برای انجام امورات روزانه خود به ویژه در زمینه پرداخت قبوض کمک کنند. 

کد مطلب 1478411

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