۲۳ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۰۵

تبريك رييس فدراسيون جهاني تكواندو به سيد محمد پولادگر

رييس فدراسيون جودو انتخاب مجدد پولادگر را تبريك گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" دكترجوي رييس فدراسيون جهاني تكواندوبا ارسال نمابري به فدراسيون تكواندو ايران انتخاب مجدد سيد محمد پولادگر بعنوان رييس فدراسيون تكواندوي ايران را به وي تبريك گفت.
دراين نمابرآمده است:" فدراسيون جهاني اميدواراست دردوره جديد فعاليت شما در تكواندوي ايران شاهد تعامل بيشتروارتباط نزديك با اين فدراسيون باشد.

