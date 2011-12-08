نقش امام سجاد (ع) در پیام‌ رسانی عاشورا بسیار ممتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب صفری با اشاره به نقش امام سجاد(ع) بعد از واقعه کربلا، به خبرنگار ما گفت: پس از واقعه عاشورا، امام سجاد(ع) در مهم‌ ترین و حساس‌ترین دوران قرار گرفت و وظیفه تداوم و ترویج پیام‌های نهضت عاشورا را بر دوش داشت.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه تاکید کرد: پیشوای چهارم شیعیان بعد از واقعه عاشورا به بیان مظلومیت و افشای فساد حکومت یزید پرداختند ودر خطبه‌ای پیام عاشورا را ابلاغ کردند.

صفری،‌ با تاکید بر اینکه امام سجاد(ع) در طول 35 سال امامت، پیام کربلا را برای همگان تبیین کردند و معارف اسلامی را به مردم آموختند، تاکید کرد: امام سجاد(ع) با اطاعت ازفرمان ولی و امام عصر خود از شرکت در میدان جنگ و مبارزه خودداری کردند.

وی با بیان اینکه نقش پیشوای چهارم شیعیان در تبلیغ و پیام‌رسانی عاشورا بسیار ممتاز است، گفت: ‌امام سجاد(ع) در محافل مختلف با شیوه‌های مختلف بسیاری از نکته‌ها و آموزه‌های عاشورائیان را باز‌گو می‌کردند تا یاد و خاطره رشادت‌ها و فداکاری‌های امام حسین(ع)همواره در اذهان زنده بماند.

صفری تصریح کرد: تلاش های امام سجاد (ع) در شام به نتیجه رسید، یعنی اهل شام متوجه جنایات یزید و عظمت جایگاه اهل بیت شده بودند. سخنرانی‌ها و روشنگری‌های امام سجاد (ع) سبب شد، یزید گناه این اقدام را به گردن ابن زیاد بیندازد و او را لعنت کند و در آخر هم امام سجاد (ع) را با احترام به مدینه منوره بفرستد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه گفت: در مدینه منوره نیز امام سجاد (ع) به بیان مظلومیت خود و افشای فساد حکومت یزید پرداختند و حقایق و فجایع قیام عاشورا و جنایات امویان را برای مردم مدینه بازگفت و ماجرای اسارت خود و عده ای از بازماندگان شهیدان کربلا را برایشان شرح داد که نقش مهمی در ثبت واقعه کربلا داشت.

صفری افزود: یکی از مهم ترین شیوه های امام سجاد علیه السلام در پیشبرد اهداف قرآن و اهل بیت (ع)، پرورش انسانهای مستعد و آماده کردن آنان برای مبارزه فرهنگی و عقیدتی با معارضان و مخالفان قرآن و اهل بیت (ع) بود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، در پایان صحیفه سجادیه امام (ع) را دریای بیکرانی از عرفان و معرفت معرفی کرد و افزود: یکی از موارد بارز زندگی امام سجاد (ع) آموزه‌های آن حضرت در قالب دعا و نیایش است، در واقع خفقان حاکم بر دوران زندگانی امام سجاد (ع) منجر به بیان مضامین اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در قالب دعا شد.