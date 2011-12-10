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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

نصرتی:

طرح جامع ترافیک قزوین تهیه می شود

طرح جامع ترافیک قزوین تهیه می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: شهردار قزوین گفت: طرح جامع شهر قزوین همراه با هشت کلان شهر کشور در حال تهیه شدن است.

به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه ای که صبح روز شنبه در شهرداری قزوین برگزار شد در خصوص تهیه طرح جامع شهر تبادل نظر شد.
 
مسعود نصرتی در این جلسه گفت: قزوین از معدود شهرهایی است که در کنار هشت کلان شهر کشور نسبت به تهیه طرح جامع ترافیک اقدام کرده و این موضوع در جایگاه خود شایسته تأمل است.
 
وی تصریح کرد: در طرح جامع ترافیک 27 تقاطع برای شهر قزوین در نظر گرفته شده و برای اجرای آن‌ها نیاز به اولویت بندی است در واقع مشاور طرح باید بررسی و اعلام کند که بحرانی ‌ترین و حساس ‌ترین نقاط برای اجرای این تقاطع‌ها کدام نقاط است.
 
شهردار قزوین یادآور شد: ما به دنبال احیای یک شهر تاریخی، فرهنگی، گردشگری، دانشگاهی و بازرگانی مطابق تعریف طرح توسعه شهر قزوین هستیم و شرایطی که امروز برای انتقال دولت و جمعیت مرکزی کشور فراهم است رشد غیرطبیعی جمعیت را به این شهر وارد و ما را برای دستیابی به آن جایگاه مورد نظر با چالش‌هایی مواجه می ‌کند از همین رو ضرورت دارد آسیب شناسی کنیم و تهدیدها را به فرصت تبدیل و به عنوان شهری همجوار پایتخت بیشترین بهره‌گیری را از فرصت‌ها داشته باشیم.
 
وی بیان کرد: شهرک‌های خوابگاهی، جاذبه‌های تجاری و گردشگری و تاریخی شهر همگی مواردی است که باید در تهیه این طرح مورد توجه قرار گیرد.
کد مطلب 1478426

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