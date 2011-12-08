دانشگاه ها برای طرح پرسش دانشجویان بایدآماده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کرسیهای آزاد اندیشی با موضوع "چرا و چگونه " با همکاری معاونت فرهنگی و کانون دانشجویی نشر اندیشه های امام (ره) و رهبری صبح روز پنجشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این همایش که با حضور محمد عطایی، قائم مقام ریاست دانشگاه، مسئولان، استادان و دانشجویان دانشگاه در سالن آمفی تئاتر علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، حجت الاسلام فلاح با تسلیت ایام عزاداری ماه محرم به ملزومات و مقدمات برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اشاره کرد و گفت: شناخت مفاهیم کلیدی، چگونگی تفکر و اندیشیدن، حریت علمی و آزادی اندیشه، مشخص کردن دامنه آزاد اندیشی، بایسته های آزاد اندیشی، بایدها و نبایدهای آزاد اندیشی، ویژگیهای روشنفکری دینی، وجود فضای نقد و انتقاد از مقدمات و ملزومات برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی است و تا این ملزومات را نشناسیم و مقدمات آن را فراهم نکنیم، این امر محقق نمی شود.



استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به تاکید مقام معظم رهبری در برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: نباید از آزاد اندیشی واهمه داشت زیرا مسیر پیشرفت امروز ما بدون آن ممکن نیست اما آزاد اندیشی باید انتقادی، تحلیلی و تبیینی باشد و در موضوعات کرسیها نباید محدویتی قائل شد و هر موضوعی که برای دانشجویان مفید است مورد تحلیل و پرسش قرار گیرد.

حجت الاسلام فلاح یادآورشد: کرسیهای آزاد اندیشی در هر مکانی شرایط خاص خودش را دارد اما نباید ملاحظات مانع از طرح موضوعات خاص شود زیرا تنگ نظریها و خشک مقدسیها می تواند به کرسی های آزاد اندیشی آسیب برساند.

وی افزود: مسئول برگزاری کرسیها باید مشخص شود و با استفاده از تجربیات کارشناسان می توان به روشنگری دانشجویان کمک کرد البته اگر کرسی های آزاد اندیشی فقط ارایه سخنرانی باشد دانشجویان از آن استقبال نخواهند کرد.

حجت الاسلام فلاح در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کرسی های آزاد اندیشی در ایام انتخابات گفت: برگزاری کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه در ایام انتخابات باعث روشنگری دانشجویان می شود و فضای انتخابات را گرم تر خواهد کرد.

در ادامه حجت الاسلام صفی خانی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین گفت: خوشبختانه دانشگاه آزاداسلامی قزوین از پیشگامان برگزاری کرسی های آزاد اندیشی است و می تواند برای سایر دانشگاهها نیز الگو باشد.

در ادامه بیانیه کانون دانشجویی نشر اندیشه های امام (ره) و مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص کرسی های آزاد اندیشی قرائت شد.



این سلسله جلسات با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار می شود.