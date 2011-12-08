سهم آورده مددجویان برای مسکن هزار میلیارد

حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی دو سال آینده سازمان بهزیستی متعهد به ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای مددجویان شده است و برهمین اساس تعدادی از واحد های مسکونی آماده بهره برداری و تعدادی نیز در مرحله نازک کاری و سفت کاری است.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی تاکید کرد: طی 6 ماه اول سال جاری ، 6 هزار واحد مسکونی به نیازمندان و معلولان تحت پوشش این سازمان واگذار شده است.

به گفته وی، در سال 89 نیز 20 هزار واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند مسکن احداث شد.

بدخشان به سهم مددجویان در ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته سهم هر فرد نیازمند مسکن تحت پوشش برای احداث مسکن به طور متوسط 4 میلیون تومان است این درحالی است که فقط 40 درصد مددجویان توان پرداخت این مبلغ را دارند.

وی افزود: البته با توجه به واحدهای مسکونی مختلف و متراژ آن سهم هر مددجو متفاوت است بطوریکه از یک میلیون تومان تا 8 میلیون تومان میزان آن متغیر است