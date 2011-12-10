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۱۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال اعزام تمامی ثبت نام کنندگان جدید به عمره/ قرعه کشی پایان آذر

احتمال اعزام تمامی ثبت نام کنندگان جدید به عمره/ قرعه کشی پایان آذر

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: این احتمال وجود دارد که تمامی ثبت نام کنندگان جدید عمره به سرزمین وحی اعزام شوند.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدا قرار بود که از میان 6 میلیون و 400 هزار نفری که برای عمره در بانک ثبت نام کرده بودند از طریق قرعه کشی دو میلیون و 400 هزار نفر انتخاب و به عمره مفرده اعزام شوند.

به گفته وی، به دلیل استقبال زیاد مردم احتمال اینکه در دو مرحله قرعه کشی انجام شود تا سایر متقاضیان نیز در مراحل بعد بتوانند به این سفر معنوی اعزام شوند وجود دارد اما هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد عدم اطلاع ثبت نام کنندگان از محدودیت در اعزام تاکید کرد: در هنگام ثبت نام در فرم های مربوطه قید شده بود که تعداد محدودی به عمره اعزام می شوند و سود سپرده سایر متقاضیان همراه با مبلغ ثبت نام به آنها پس داده می شود.

لیالی با اشاره به اینکه قرعه کشی برای اعزام ثبت نام کنندگان جدید عمره تا پایان آذر انجام می شود، گفت: زمان و روز دقیق قرعه کشی مشخص نیست اما هفته آینده پس از قطعی شدن به اطلاع متقاضیان می رسانیم.

وی تاکید کرد: پس از انجام قرعه کشی، اعزام افراد از سال 93  شروع می شود و تا آن زمان پشت نوبتی ها و افرادی که در گذشته ثبت نام کرده اند اعزام می شوند.

کد مطلب 1478465

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