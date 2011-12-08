اعلام جنگ صهیونیستها علیه مسلمانان/ حمله به روستای بیت ریما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد: قرار است کابینه اسرائیل در جلسه روز یکشنبه خود قانون عدم پخش اذان در اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کند.

در این گزارش آمده است: این مصوبه در ماه مه گذشته در دست بررسی بود، اما به دلیل حساسیت موضوع تاکنون به تعویق افتاده است.

گزارش فوق بیان کرد: تصویب این قانون در واقع به مفهوم اعلام جنگ به مسلمانان ساکن اسرائیل و دنیاست که اجرای آن نیازمند نیروهای امنیتی زیاد است.

خبر دیگر اینکه "صائب عریقات" گفتگو کننده ارشد تشکیلات خودگردان گفت: "ابومازن" برای توقف شهرک سازی اسرائیل به شورای امنیت متوسل خواهد شد.

وی افزود: ادامه شهرک سازی از سوی اسرائیل نشانه دهنده آن است که تل آویو تمایلی به مذاکرات و تشکیل کشور مستقل فلسطین ندارد.

عریقات بیان کرد: اسرائیل در سایه بی توجهی جامعه جهانی سعی در اجرای طرحهای خود را دارد که اجرای این طرحها ثبات منطقه را به خطر می اندازد.

از سوی دیگر شاهدان عینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی شب گذشته به روستای "بیت ریما" در شمال غربی رام الله در کرانه باختری حمله کرده اند.

شاهدان فوق افرودند: اشغالگران با بمبهای صوتی وگاز اشک آور به مردم حمله کردند که در نتیجه آن شماری از ساکنان دچار حالت خفگی شدند.

اشغالگران اسرائیلی همچنین بامداد امروز تعدادی از ساکنان مناطق "جبع" و "کفیرت" در جنوب "جنین" در کرانه باختری را ربودند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی "سعید علاونه" 23 ساله را در جبع و "اسعد صبری اغباریه" 40 ساله و رئیس شورای روستای کفیرت را ربودند.