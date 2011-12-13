عرضه نانو فیلترهای هوشمند/ تبدیل آلاینده ها به فرآورده های صنعتی

مهندس رسول نوروزیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: هدف از ساخت فیلتر هوشمند نانوتیوپ کربن کنترل و کاهش آلاینده های محیط زیست و مصرف بهینه انرژی در منازل، کارگاه ها و پالایشگاه ها براساس فناوری نانو کربن تیوپ است.

وی با تاکید بر اینکه این فیلتر قابل نصب در محیطهای بسته و باز است، اظهار داشت: این فیلتر قابلیت نصب بر روی دودکش کارخانجات، منازل، اگزوز خودروها و پالایشگاه ها را دارد.



وی با اشاره به جزئیات این فیلتر توضیح داد: این فیلتر از دو قسمت مجزا تشیکل شده است که قسمت اول مربوط به فیلتر جاذب آلاینده های زیست محیطی بوده و قادر است بیش از 97 درصد از مواد آلاینده هیدرو کربنی را جذب و بخشی از گاز سمی Co (منو اکسید کربن) را به کمک فرآیند نانو به Co2 (دی اکسید کربن) مصرفی تبدیل کند.



نوروزیان با تاکید بر اینکه پیوندهای گاز CO2 شکسته و کربن در فضاهای خالی حلقه نانو فشرده شده و اکسیژن آن وارد محیط زیست می شود، یادآور شد: این فیلتر همچنین باقی مانده مواد زاید جذب شده را جمع آوری و ذخیره سازی می کند و در صورتی که میزان آن از حد مجاز بیشتر شود با استفاده از سنسورهایی که در 4 قسمت نانوتیوپ ها نصب شده است هشدار می دهد تا به صورت اتوماتیکی این مواد از فیلتر خارج می شود.



مجری طرح با اشاره به بخش دوم فیلتر نانوکربن تیوپ ادامه داد: قسمت دوم طرح شامل انجام عملیات بازیافت بر روی مواد آلاینده می شود که این امر با کمک فرآیند شیمیایی خاص مواد جذب شده را تبدیل به دوده صنعتی فوق ممتاز با خلوص کربن فعال 9/98 درصد می کند.



وی با بیان اینکه این اختراع با نظارت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد به مرحله تجاری سازی رسیده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر با همکاری یک تیم فنی و اجرایی به صورت پایلوت بر روی جت فن های زیر گذر حرم امام رضا نصب و راه اندازی شده است.