مصوبات ویژه شورا برای رسانه ها/پیشنهادهای مهر راهگشا بود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اطلاع رسانی استان قرار است از این پس در هر جلسه میزبان یکی از مدیران خبرگزاریها و سرپرستیهای جراید سراسری و محلی باشد.

پیش از ظهر شنبه نیز سرپرست خبرگزاری مهر استان البرز با حضور در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد این خبرگزاری از ابتدای سال تاکنون پرداخت و با تشریح اقدامات صورت گرفته در این خبرگزاری در زمینه اطلاع رسانی خبرگزاری مهر البرز را پیشتاز انتشار آن لاین اخبار جلسات خبری و همایشهای استان برشمرد.

اعظم کریمی افزود: تعامل شورای اطلاع رسانی با مدیران رسانه ها می تواند زمینه اطلاع رسانی به موقع و شفاف از فعالیتهای صورت گرفته در استان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: در خبرگزاری مهر استان البرز تلاش شده انتقادات همواره با ارائه راهکار باشد و از بیان سیاه نمایی و اخبار غیر موثق خودداری شود.

کریمی همچنین چندین پیشنهاد نیز به شورای اطلاع رسانی ارائه داد که مورد توجه رئیس شورا و اعضا قرار گرفت.

برگزاری نشست رئیس شورا و دبیر شورای اطلاع رسانی به صورت فصلی با مدیران رسانه ها، ارزیابی فعالیتهای سایت ها و پرتالهای اطلاع رسانی استان، برگزاری نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای استان با مدیران رسانه ها و نیز برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی تخصصی، احیا و تقویت شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان، مدیریت اطلاع رسانی از طریق پیامک از طریق دستگاهها و پرهیز از ناهماهنگی و موازیکاری، تجهیز و حمایت مادی و معنوی از رسانه های استان، تخصیص بخشی از اعتبارات فرهنگی به رسانه ها و ...بخشی از این پیشنهادات بود.

همچنین در این نشست مدیر کل ارشاد اسلامی البرز نیز طی سخنان کوتاهی اظهار داشت: خبرگزاری مهر خبرگزاری خوب و فعال با نیروهای معتقد است و در کنار نقاط ضعف نقاط قوت فراوانی دارد.

قادر آشنا صحبتهای مطرح شده از سرپرست خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت اطلاع رسانی در استان، نقدهای مطرح شده و راهکارهای ارائه شده را کاملا کارشناسی برشمرد.

این مسئول در خصوص تخصیص اعتبار به رسانه ها نیز با اشاره به اعتبار 150 میلیون تومانی که فرمانداری از محل اعتبارات عمرانی به رسانه ها اختصاص داده است، محل تامین این اعتبار را نامناسب توصیف کرد وگفت: تنها این اعتبار در قالب فصل 5 کمکهای بلاعوض قابل تخصیص است که اداره کل ارشاد البرز در راستای اجرایی شدن این مهم تلاش می کند.

همچنین مدیرکل روابط عمومی استانداری البرز نیز در این نشست به ارائه گزارشی از مصوبات شورای اطلاع رسانی پرداخت و توانمندسازی روابط عمومیهای استان را حرکتی مهم برشمرد که باید با طمانینه انجام شود.

محمود سوداگر ادامه داد: برای آموزش مدیران روابط عمومیها برنامه هایی در دست تدوین است که به زودی اجرایی می شود.

وی همچنین از خبرگزاری مهر به دلیل تعامل نزدیک با شورا و اطلاع رسانی به موقع از برنامه ها قدردانی کرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان البرز نیز در این نشست اظهار داشت: مصوبه شورای اطلاع رسانی مبنی بر دعوت از مدیران رسانه های استان در این جلسات از جمله مصوبات افتخار آمیز برای این شورا محسوب می شود.

ناصر رجبی ادامه داد: با ارائه گزارش جامع و کارشناسی شده خبرگزاری مهر در این جلسه برگزاری این گونه هم اندیشیها بیش از پیش نیاز است و از این رو سعی می شود از تمامی پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده نیز در قالب مصوبه در شورا بهره گرفته شود.

عملکرد مطلوب خبرگزاری مهر در استان

وی یادآور شد: سیاست و رویکرد خبرگزاری مهر قابل حمایت است و این خبرگزاری نشان داده کاملا در راستای سیاستهای نظام حرکت می کند.

این مسئول پرهیز از سیاه نمایی و ایجاد شبهه را رسالت خبرنگاران برشمرد که در خبرگزاری مهر به خوبی رعایت شده است.

وی بیان انتقادات با ارائه راهکار را نیز رویکرد موثر خبرگزاری مهر البرز توصیف و تاکید کرد: بیان ضعفها هنر نیست، بیان ضعفها توام با ارائه راهکار وظیفه رسانه است.

جراید اخبار را با ذکر منبع منتشر کنند/ برخورد جدی با متخلفان

این مسئول همچنین با تذکر جدی به جرایدی که اخبار خبرگزاریها را بدون منبع منتشر می کنند از اداره کل ارشاد البرز خواست در این خصوص وارد عمل شود و ضمن تذکر به جراید خاطی از طریق قانونی موضوع را پیگیری کند.

وی انتشار آن لاین اخبار در جلسه را با رعایت دقت و صحت حرکت بسیار مطلوبی توصیف کرد که لازمه فضای اطلاع رسانی استان است.

این مسئول همچنین از خبرگزاری مهر خواست در خصوص راهکارهای تقویت روابط عمومی پیشنهاداتی را در قالب طرح جامع به شورای اطلاع رسانی استان ارائه کند.

پرتالهای اطلاع رسانی ادارات کل استان آسیب شناسی می شود

رجبی همچنین به یکی از اعضای شورا ماموریت داد تا موضوع آسیب شناسی پرتالهای اطللاع رسانی ادارات کل البرز استان را پیگیری کنند.

وی همچنین از آماده شدن گزارش عملکرد یک ساله استان خبر داد و از رسانه ها خواست به خوبی این گزارش را منتشر کنند.

رجبی همچنین خواهان توجه جدی تر رسانه ها به پوشش اخبار حوزه استانداری، کارگروهها وبه ویژه معاونت سیاسی امنیتی شد.