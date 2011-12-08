کتاب چشم انداز اقتصادی ایلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در این خصوص گفت: مزیت نسبی اقتصادی مبنایی کارآمد در تخصیص بهینه منابع محدود و استفاده مطلوب از سرمایه های فیزیکی و انسانی به شمار می رود.

وی افزود: اندازه گیری و سنجش مزیتهای نسبی از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است و تعیین مزیتهای نسبی اقتصادی و تخصیص منابع در جهت تقویت این مزیتها، نقش منحصر به فردی را در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور یا منطقه ایفا می کند.

این مقام مسئول ادامه داد: پیشرفت استان بدون توجه به نقش و جایگاه آنها در تقسیم کار ملی امکان پذیر نیست.

عسگری گفت: استان ایلام به واسطه موقعیت، تنوع اقلیمی و جغرافیایی و امکان تولید انواع محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی و به دلیل وجود منابع غنی نفت و گاز و منابع متنوع معدنی غیر فلزی یکی از مناطق مهم و اساسی کشاورزی و معدنی کشور است.

وی تصریح کرد: این کتاب با هدف محاسبه مزیت نسبی فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی استان ایلام تدوین شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار در پایان گفت: در تهیه این گزارش سعی شده که به صورت اجمالی قابلیت های تولیدی و زیربنایی بر مبنای آمار منتشره از مرکز آمار ایران استفاده شود و سپس مزیتهای نسبی این فعالیتها در استان ارائه شود.

کتاب چشم انداز اقتصادی استان ایلام بر اساس مزیتهای نسبی استان با همکاری مهندس نعمتی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از کارشناسان معاونت برنامه ریزی استانداری و زیر نظر دکتر عسگری معاون برنامه ریزی تهیه و تدوین شده است.