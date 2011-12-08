توقف خط تولید پیکان وانت در صورت عدم اجرای مصوبه نمایندگان رئیس جمهور

غلامرضا صادقیان قائم مقام ایران خودرو تبریز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در اوایل مهر و به دنبال بروز شائبه هایی در خصوص استاندارد بودن یا نبودن پیکان وانت باردو تولید ایران خودرو تبریز تلاش ها برای جلب رضایت سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور برای ادامه شماره گذاری این خودرو آغاز و چندی پیش نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمایت از تولید تصمیم به ادامه شماره گذاری این خودرو گرفته شد.

وی افزود: با همه این اوصاف مصوبه مورد بحث تا امروز که حدود 20 روز از ابلاغ آن می گذرد مورد بی توجهی قرار گرفته و ایران خودرو را مجبور کرده تعطیلی کارخانه را از ذهن خود دور نکنند.

قائم مقام ایران خودرو تبریز ادامه داد: اگر مشکل شماره گذاری پیکان وانت، به زودی حل و فصل نشود، مجبور به توقف تولید و تعطیلی کارخانه خواهیم بود.

صادقیان افزود: از اول مهر ماه که پلیس تصمیم به عدم شماره گذاری وانت باردو کرده تا کنون بیش از 30 هزار دستگاه وانت در این شرکت تولید شده که هیچ یک ار آنها شماره گذاری نشده است.

وی گفت: بخش عمده وانت کشور با ظرفیت 120 هزار دستگاه در سال در شرکت ایران خودرو تبریز تولید می شود و به دلایل مختلف تکنولوژی و قدمت وانت باردو 98 درصد از قطعات آن ساخت داخل و تولید ملی و میتوان گفت تنها خودرو کاملا ایرانی است.

وی ادامه داد : با توجه به شرایط سخت تحریم ، جایگزینی وانت باردو وانت جدید با مشکل اساسی مواجه است و در حال حاضر امکان تغییر خط و تولید جایگزین در ایران خودرو تبریز میسر نیست.

صادقیان اضافه کرد: این عمل دو هزار و 500 فرصت شغلی مستقیم و ده ها هزار فرصت شغلی غیر مستقیم را در واحدهای تولید قطعات به مخاطره می اندازد.

قائم مقام ایران خودرو تبریز اعلام کرد: بیست و پنجم آبان امسال نامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ارسال شده که درآن تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کار گروه حمایت از تولید با استناد به اصل 127 قانون اساسی مبنی بر ادامه تولید پیکان وانت بار دو تا پایان سال جاری و مشروط کردن ادامه تولید از این تاریخ به رعایت استانداردهای لازم ابلاغ شده است.

وی گفت : بیست ونهم آبان نیز در نامه ای از سوی سازمان ملی استاندارد به معاونت فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا این نامه اطلاع رسانی شده ولی تا امروز پلیس راهور با بی توجهی به این نامه اقدامی برای ادامه شماره گذاری وانت بار دو نکرده است.

صادقیان افزود: پلیس راهور که تا دیروز با استناد به ابلاغیه سازمان ملی استاندارد شماره گذاری وانت را متوقف کرده بود امروز مدعی است که این سازمان نمی تواند در مورد شماره گذاری خودروها اظهار نظر کند.

وی ادامه داد : این در حالی است که ایرانخودرو تبریز از بدو تولید تا کنون همواره به فکر ارتقاء سطح کیفی خودروهای خود بوده و نمره کیفی خودرا از 273 در سال نخست تولید به 197 رسانده و سطح کیفی را از"D" به " C+" ارتقا داده که بنابر اذعان کارشناسان فنی فعالیتی چشم گیر است.

قائم مقام ایران خودرو تبریز با بیان اینکه از تیر امسال تمام تولیدات این شرکت مجهز به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) است، افزود: وانت باردو از لحاظ آلایندگی نیز مشکلی نداشته و در حد استاندارد قابل قبول قراردارد.

صادقیان تاکید کرد: در کنار بحث کمی و کیفی تولید خودرو باید بخش ارتباط سیاسی و سیستمی قدرتمندی نیز داشته باشیم تا بتوانیم تولید خودرا ادامه دهیم.

وی اضافه کرد: آنچه که در این شرایط از اهمیت ویژه ای برخوردار است توجه به تولید ملی در شرایط تحریم است که در مورد وانت پیکان باردو مد نظر قرار نمی گیرد.