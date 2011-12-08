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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

پل روگذر انبار نفت ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد

پل روگذر انبار نفت ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 10 کرج از بهره برداری پل روگذر انبار نفت ظرف دو ماه آتی خبر داد.

عباس حق محمدلو با اعلام این خبر درخصوص مشکلات ترافیکی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روزهای اخیر به دلیل نصب عرشه پل روگذر انبار نفت مشکلات ترافیکی برای ساکنان شهرک وحدت و محدوده انبار نفت ایجاد شده و منجر به تغییر مسیر ترافیکی شده است.

وی افزود: با کمی صبر به زودی و ظرف دو ماه آینده پل انبار نفت افتتاح خواهد شد و با بهره برداری این پل مردم منطقه  جنوب شهر کرج شاهد کاهش حجم بار ترافیک خواهند بود.

این مسئول اجرای طرح فوق را موجب تسهیل در رفت و آمد شهروندان و کاهش ترافیک در منطقه برشمرد.

کد مطلب 1478503

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