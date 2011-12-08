پل روگذر انبار نفت ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری می رسد

عباس حق محمدلو با اعلام این خبر درخصوص مشکلات ترافیکی این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در روزهای اخیر به دلیل نصب عرشه پل روگذر انبار نفت مشکلات ترافیکی برای ساکنان شهرک وحدت و محدوده انبار نفت ایجاد شده و منجر به تغییر مسیر ترافیکی شده است.

وی افزود: با کمی صبر به زودی و ظرف دو ماه آینده پل انبار نفت افتتاح خواهد شد و با بهره برداری این پل مردم منطقه جنوب شهر کرج شاهد کاهش حجم بار ترافیک خواهند بود.

این مسئول اجرای طرح فوق را موجب تسهیل در رفت و آمد شهروندان و کاهش ترافیک در منطقه برشمرد.