روحانیون در بیمارستانهای پاسخگوی مسائل شرعی بیماران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجتبی عفتی گفت: در این طرح، مبلغان جوان ضمن عیادت و اهدای هدیه به بیماران و دیدار با پرسنل بیمارستان، با استقرار در پرترددترین محل بیمارستان، پاسخگوی سوالات مراجعان هستند.

وی با بیان اینکه مسیحیت برنامه تبلیغی خود را در بیمارستانها و یتیم خانه ها دنبال می کند، افزود: بیماران و همراهان آنان در این شرایط زمینه تحول و آمادگی بیشتری برای پذیرش مسائل اعتقادی و دینی دارند که یک فرصت تبلیغی مناسب و حساس به شمار می رود و مبلغان مسیحی بیش از ما از این فرصت استفاده می کنند.

نماینده طلاب مشهد در مجمع نمایندگان طلاب و روحانیان حوزه قم ابراز امیدواری کرد: این کار به صورت یک الگوی تبلیغی از سوی ائمه جماعات بیمارستانها در سراسر کشور دنبال شود.

این فعال فرهنگی ابراز داشت: حضور روحانیان در مراکز عمومی نوعی امر به معروف و نهی از منکر است از این رو گسترش طرح استقرار روحانی به مترو، پارک ها و مبادی ورودی شهرها همچون فرودگاه، پایانه مسافربری و راه آهن از برنامه های آتی گروه نسیم رضوان است.

وی گفت: حضور در اماکن عمومی از این دست، نشانه توجه روحانیت به اجتماع و در صحنه بودن آنهاست و به مردم کمک می کند ضمن استفاده بهینه از وقت، شبهات خود را رفع کرده و از فشارهای روحی روانی خود بکاهند.

حجت الاسلام عفتی، تسهیل و بهبود ارتباط روحانیت با مردم را از دیگر اهداف استقرار روحانیان در مراکز عمومی عنوان کرد.

مبلغان گروه نسیم رضوان تحت نظر مجمع نمایندگان طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم در ایام تبلیغی در مراکز مختلف مشهد همچون مدارس، هیئت های مذهبی، پایگاه های اوقات فراغت آموزش و پرورش، مساجد و آستان قدس حضور یافته و به اجرای برنامه و انتقال مفاهیم دینی با استفاده از متدهای روز می پردازند.