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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

حجت الاسلام ایزانلو:

80 درصد عزاداران خراسان شمالی جوانان هستند

80 درصد عزاداران خراسان شمالی جوانان هستند

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته 80 درصد عزاداران حسینی در خراسان شمالی جوانان هستند.

حجت الاسلام بابا محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از برنامه های در نظر گرفته شده هیئات مذهبی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار داشت: تمام برنامه های هیئات مذهبی استان با تأسی از وجود نازنین حضرت سیدالشهدا(ع) و خاندان عصمت و طهارات اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال آسیب های کمتری دیده شد و تعداد آسیبها انگشت شمار بود.
 
حجت الاسلام ایزانلو آسیبهای مشاهده شده در روزهای گذشته را استفاده از موسیقی و علامت هایی غیر مرسوم در تکایا و حسینه ها عنوان کرد.
 
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: خوشبختانه مشاهده آسیب ها در حد خیلی پایین بود و این نشان دهنده همکاری هیئت های مذهبی است.
 
وی اظهار داشت: از دیگر مشکلاتی که بعضا در حین مراسم عزدارای و دسته روی مشاهده می شد مشکل تردد دسته رو ها و رعایت نکردن حجاب هم از سوی آقایان و هم از سوی خانم ها بود.
 
حجت الاسلام ایزانلو در ادامه سخنان خود به حضور پرشور جوانان در عزاداری ها اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد از اعضای هیئت های مذهبی استان را جوانان تشکیل می دهند.
 
وی ضمن تقدیر از حضور جوانان، اظهار داشت: برگزاری جلسات توجیهی هیئات مذهبی، تشکیل شورای این هیئت ها و استفاده از ظرفیت آنها در ایجاد نظم و پلیس یاران محرم باعث شده است که هر ساله مراسم عزداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با نظم بیشتر و آسیب کمتری برگزار شود.
کد مطلب 1478509

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