80 درصد عزاداران خراسان شمالی جوانان هستند

حجت الاسلام بابا محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با تقدیر از برنامه های در نظر گرفته شده هیئات مذهبی در روز تاسوعا و عاشورای حسینی، اظهار داشت: تمام برنامه های هیئات مذهبی استان با تأسی از وجود نازنین حضرت سیدالشهدا(ع) و خاندان عصمت و طهارات اجرایی شد.

وی تصریح کرد: در تاسوعا و عاشورای حسینی امسال آسیب های کمتری دیده شد و تعداد آسیبها انگشت شمار بود.

حجت الاسلام ایزانلو آسیبهای مشاهده شده در روزهای گذشته را استفاده از موسیقی و علامت هایی غیر مرسوم در تکایا و حسینه ها عنوان کرد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: خوشبختانه مشاهده آسیب ها در حد خیلی پایین بود و این نشان دهنده همکاری هیئت های مذهبی است.

وی اظهار داشت: از دیگر مشکلاتی که بعضا در حین مراسم عزدارای و دسته روی مشاهده می شد مشکل تردد دسته رو ها و رعایت نکردن حجاب هم از سوی آقایان و هم از سوی خانم ها بود.

حجت الاسلام ایزانلو در ادامه سخنان خود به حضور پرشور جوانان در عزاداری ها اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد از اعضای هیئت های مذهبی استان را جوانان تشکیل می دهند.

وی ضمن تقدیر از حضور جوانان، اظهار داشت: برگزاری جلسات توجیهی هیئات مذهبی، تشکیل شورای این هیئت ها و استفاده از ظرفیت آنها در ایجاد نظم و پلیس یاران محرم باعث شده است که هر ساله مراسم عزداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی با نظم بیشتر و آسیب کمتری برگزار شود.