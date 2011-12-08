تیم فوتسال فراز قم در نخستین بازی خانگی میزبان ماهان اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر همین اساس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیم‌های فوتسال فراز قم و فولاد ماهان نوین اصفهان در هفته سوم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور را معرفی کرد تا فراز قم در تلاش برای کسب نخستین پیروزی خود در خانه به مصاف رقیب اصفهانی برود.



جدال با فولاد ماهان نوین اصفهان در پی فراموش دو باخت متوالی



در حالی که سومین هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور طی جمعه و شنبه در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می‌شود، فراز قم قرار است در نخستین دیدار خانگی خود مقابل تیم فوتسال فولاد ماهان نوین اصفهان صف آرایی کند.



دیدار فراز قم و فولاد ماهان نوین اصفهان از سومین هفته لیگ دسته اول فوتسال از ساعت ۱۶ عصر شنبه نوزدهم آذر ماه به میزبانی تیم فراز قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار می‌شود و این در حالی است که قضاوت این مسابقه را محمد غفاری نژاد به عنوان داور اول بر عهده دارد.



داور اول این مسابقه را اسماعیل کمر بسته نیز به عنوان داور دوم همراهی می‌کند، علی حاتمی به عنوان داور ذخیره انجام وظیفه خواهد کرد و رضا رحیمی به عنوان وقت نگهدار دیگر عضو تیم داوری این مسابقه حساس هفته سوم لیگ دسته اول فوتسال کشور به شمار می‌روند، ضمن اینکه ناظر مسابقه بهمن غفاری از داوران پیشکسوت کشورمان خواهد بود.



تلاش فراز قم برای کسب نخستین پیروزی در لیگ



در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در حال حاضر تیم فوتسال فراز قم بدون کسب امتیاز در مکان انتهایی جدول ایستاده است زیرا فراز قم از دوبازی قبل خود بدون کسب پیروزی مقابل تیم‌های فوتسال بنیاد مسکن استان فارس و همچنین کاوه زرند کرمان دو باخت متوالی را در کارنامه دارد و در هفته سوم قصد دارد با حمایت تماشاگران خودی در خانه نتیجه را مقابل تیم فولاد ماهان نوین اصفهان به سود خود کند.



مصاف صدرنشینان و فرصت بازگشت فراز به میان جدول



این در حالی است که در هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور علاوه بر دیدار فراز قم و فولاد ماهان نوین اصفهان، بازی‌های بسیار حساس دیگری نیز برگزار می‌شود که موقعیت مناسبی را برای فراز قم برای جبران باخت های دو بازی قبل و بازگشت به میانه جدول رده بندی گروه دوم مهیا می کند.



روز شنبه نوزدهم آذر ماه و در حساس ترین مسابقه این هفته تیم های فوتسال گاز خوزستان و بنیاد مسکن فارس در سالن شهدای گاز اهواز با یکدیگر دیدار می کنند که این دیدار با توجه به قرار گرفتن دو تیم در مکان های بالای جدول رده بندی برای فراز قم و سایر مدعیان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.



همچنین در سایر دیدارهای روز شنبه تیم فوتسال شهرداری تبریز در سالن توانای تبریز از تیم فوتسال استیل آذین تهران پذیرایی می کند و در سالن شهید بابایی قزوین تیم هیئت قزوین میزبان تنها نمانده مشهد مقدس یعنی تیم فرش آراء خواهد بود.