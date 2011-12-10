به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویری که در ادامه مشاهده می شوند شاید بیشتر به نقاشی های انتزاعی شباهت داشته باشند که با دقتی باورنکردنی ترسیم شده اند. اما این تصاویر در واقع رد حرکت ماوس بر روی نمایشگر رایانه است، البته در شرایطی که یک کاربر در حال انجام یک بازی جنگی یا فکری است.

در این تصاویر حرکات دست کاربران در حین انجام بازی رایانه ای در سرتاسر نمایشگر ثبت شده اند.

رد حرکت ماوس بر روی نمایشگر پس از 2/1 ساعت بازی World of Warcraft

برای ترسیم این ردپاها از ماوس در حین انجام بازی های رایانه ای کاربران باید نرم افزاری به نام IOGraph را بر روی رایانه های خود نصب کنند، به این شکل نرم افزار می تواند کوچکترین حرکتی که ماوس بر روی نمایشگر انجام می دهد را ثبت کرده و آنها را در قالب نقشه ای به این شکل ارائه کند.

رد در هم تنیده ماوس در هنگام بازی Counter Strike

بسیاری از کاربران بازی های رایانه ای انجام این بازی ها را ابزاری برای آرام کردن خود می نامند اما مشاهده حرکات دست آنها در هنگام انجام بازی پیامی متفاوت را به همراه دارد.

الگوی حرکت ماوس در یک بازی فکری

تفاوت الگوی حرکات ماوس در بازی های خشن، جنگی یا فکری به خوبی آشکار هستند

بر اساس گزارش دیلی میل، سه بازی انجام شده برای ترسیم این نقشه ها، Minecraft، World of Warcraft و Counter Strike الگوهای متفاوتی را از خود نشان می دهند زیرا نوع هر یک از بازی ها و سلاح های به کار گرفته شده در آنها متفاوت از یکدیگر هستند.