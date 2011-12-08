مرکز تحقیقات علوم دریایی در بندرگز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد نظری مهر ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک در خصوص ایجاد مرکز تحقیقات علوم دریایی شیلاتی افزود: منطقه در خصوص ماهیان خاویاری پتانسیل بالایی دارد.

وی اظهار داشت: موضوع مرکز تحقیقات علوم دریایی و شیلاتی واحد بندرگز را با تولید 5 تن خاویار و 300 تن گوشت فراتر از یک طرح ملی و یک طرح بین المللی است.

به گزارش مهر، در این جلسه در راستای تسریع در اجرایی شدن طرح و دریافت موافقت نامه اصولی جهت ارائه به جلسه آتی cast هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط انجام شد.

همچنین در جلسه شورای راهبری مرکز علوم و فناوریهای پیشرفته دانشگاه آزاد بندرگز، مقرر شد پیرو مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان گلستان در خصوص موافقت با ایجاد مرکز پرورش ماهیان خاویاری در استان گلستان تا پایان برنامه چهارم توسعه توسط بخش غیر دولتی با اعطای یارانه سود تسهیلات بانکی اقدام شود.

ایجاد زیرساختهای مناسب در دانشگاه آزاد واحد بندرگز ظرف مدت یک ماه، صدور موافقت اصولی اجرای این طرح توسط دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر مصوبات این شورا بوده است.