صبای قم مقابل مس به دنبال جبران امتیازات از دست رفته است

رامین رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیدار بسیار حساسی در پیش داریم و به هیچ عنوان نمی‌توانم بگویم که از پیش برنده هستیم، ولی صبا در این دیدار با تمام توان و انگیزه خود بازی می‌کند و سه امتیاز با مس را می خواهد.



وی ادامه داد: در سه هفته گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با نتایجی که به دست آمده است، نمی‌توانیم از عملکرد خودمان راضی باشیم اما قصد داریم با پیروزی در هفته شانزدهم برابر مس کرمان بار دیگر روند صعودی تیم را ادامه دهیم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: در هیچ‌کدام از بازی‌هایی که در سه هفته گذشته با شکست و دو تساوی پشت سر گذاشتیم به واقع شایسته برد بودیم، به خصوص دیدار با تیم‌های استقلال تهران و داماش گیلان که از بخت بد ما توپ حریف بدون مشکل درون دروازه قرار گرفت و فرصت های متعدد ما از دست رفت.



وی اظهار داشت: به هر حال قصد توجیه ناکامی‌ها در بازی‌های قبل را ندارم و معتقدم قطعا تیم ما با کار کردن بیشتر و تلاش مضاعف می تواند در بازی‌های آینده و از جمله دیدار عصر فردا با تیم فوتبال مس کرمان برای جبران امتیازات از دست رفته تلاش کند.



رضائیان اضافه کرد: این هفته با وجود فاصله اندک بین بازی با داماش و دیدار با مس، تمرینات خوبی زیر نظر کادر فنی برگزار کردیم، تاکتیک بازی با مس را مربیان به بازیکنان گوشزد کرده اند، یقینا با توجه به انگیزه و آمادگی‌ که داریم، حریف سرسختی برای مس کرمان خواهیم بود.



وی در خصوص تیم فوتبال مس کرمان حریف این هفته تیمش در دیداری از هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تاکید کرد: مس تیم شناخته‌ شده‌ای است، زیرا هم مربی کاردان و هم بازیکنان خوبی دارد که هر کدام تجربیات زیادی در لیگ برتر دارند و بازی کردن در مقابل این تیم سخت و دشوار است ولی برای ما که به دنبال اهداف بزرگی هستیم بردن در این دیدار هدف اصلی است.



هافبک تیم فوتبال صبای قم یاد آور شد: کادر فنی ما فیلم بازی‌های اخیر تیم مس کرمان را به دقت بررسی کرده‌اند و قطعا به شناخت کاملی از نوع بازی و تفکرات کادر فنی این تیم دست یافته‌اند تا با علم به آنها در بازی فردا برای کسب امتیاز تلاش کنیم.



وی تصریح کرد: بازی بسیار سختی پیش رو داریم، زیرا مس کرمان با آمدن بلاژویچ به آمادگی مطلوب رسیده است، ضمن اینکه در چند فصل اخیر لیگ برتر بازی های صبا و مس از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بود و ما می خواهیم بعد از سه فصل در لیگ برتر مس را شکست دهیم.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و مس کرمان در چارچوب هفته شانزدهم از نیم فصل نخست مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس از ساعت 15 عصر جمعه هجدهم آذر ماه به قضاوت محسن قهرمانی برگزار می‌شود.