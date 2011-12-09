به گزارش خبرنگار مهر، صداگذاری این فیلم توسط بابک شکیبا در مرحله پایانی قرار دارد و به زودی آهنساز نیز مشخص خواهد شد. عوامل تولید "من همسرش هستم" فرم حضور در سی امین جشنواره فیلم فجررا پر کرده اند.

نیکی کریمی، مصطفی زمانی، میترا حجار، لادن طباطبایی، امیر نصیری‌یکتا، مریم شیرازی، نیکا خسروآبادی، مریم عبدلی به ایفای نقش پرداختند و بازیگران خردسال پروژه شایان جلالی و محمدپارسا قراخانلو بازیگران فیلم هستند.

در خلاصه داستان "من همسرش هستم" آمده است: یک زوج جوان به واسطه یک اتفاق دچار مشکل پیش‌بینی نشده‌ای در زندگی خانوادگی خود می‌شوند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، نویسنده فیلمنامه: نازنین لیقوانی، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: سودابه خسروی، مدیر تولید: محمد شایسته، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری‌نیک، دستیاران کارگردان: سعید پاکستانی و مهران شهرآشوب، صدابردار: ایرج شهزادی، تدوین: نازنین مفخم، نورپرداز: کوهیار کلاری، مدیر تدارکات: محمود اتحادی، عکاس: علی نیک‌رفتار و تهیه‌کننده: مرتضی شایسته (محصول هدایت‌فیلم).

مصطفی شایسته تهیه‌کنندگی فیلم‌های "بی‌پولی"، "کنعان"، "کافه ستاره"، "بوتیک" و... را برعهده داشته است و "من همسرش هستم" اولین فیلم وی در حوزه کارگردانی محسوب می‌شود.