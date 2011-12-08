500 هکتار به مساحت گلخانه های آذربایجان غربی افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری پیش از ظهر پنجشنبه در جربان بازدید از سایت گلخانه ای در حال احداث خوی از احداث پنج سایت گلخانه ای در استان خبر داد و بیان داشت: این سایت های گلخانه ای در شهرستان های ارومیه، سلماس، میاندواب، پیرانشهر و خوی در مجموع به مساحت بیش از 500 هکتار زمین در حال ساخت هستند .

وی میانگین پیشرفت فیزیکی این طرح ها را بیش از 50 درصد عنوان کرد و گفت: این سایت های گلخانه ای از 30 تا 75 در صد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و برای احداث هر یک از این سایت ها بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: این سایت ها تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید و با بهره برداری از آن ها برای بیش از پنج هزار نفر اشتغالزایی می شود .

اصغری با بیان اینکه امسال هفت میلیارد ریال اعتبار برای سایت گلخانه ای خوی اختصاص یافته است گفت: این سایت به مساحت 110 هکتار زمین با 75 در صد پیشرفت تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد .

نماینده مردم شهرستان های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم در این بازدید از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در چهار هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایاب آب بند مهلذان شهرستان خوی خبر داد .