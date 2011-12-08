ارتقای منطقه هوراند به شهرستان خواست مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور با اشاره به استعداد منطقه هوراند برای ارتقای به شهرستان گفت: در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، خواسته اهالی منطقه در جهت ارتقا به شهرستان به وی ارائه شده که در این راستا دستورات لازم به وزیر کشور جهت توجیهات کارشناسی و ارائه آن به دولت صادر کرده اند که امیدواریم با تسریع دراین امر یکی از خواسته های اهالی منطقه شریف هوراند عملی شود.

وی همچنین حضور بسیج جامعه پزشکی استان در منطقه هوراند را نشان از توجه نهاد مقدس بسیج به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دانست.

ارسلان فتحی پور با اشاره به اینکه تقویت مراکز بهداشتی درمانی و تأمین امکانات درمانی تخصصی مناسب از نیازهای ضروری منطقه هوراند، روستاییان و عشایر منطقه است، افزود: علیرغم اینکه دولت و مسئولان بهداشتی درمانی استان در دولت نهم و دهم توجه ویژه ای به این بخش شده است اما به دلیل محرومیت و کوهستانی بودن و فاصله بیشتر با مرکز شهرستان، راه اندازی کلنیک شبانه روزی با امکانات ویژه برای ارائه خدمات مناسب به اهالی منطقه ضروری است.

وی اقدام ابتکاری سپاه عاشورا و بسیج جامعه پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پژشکی در راه اندازی بیمارستان ثابت و صحرایی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی و تخصصی در بخش هوراند را موجب رضایتمندی مردم و اهالی منطقه ذکر کرد و افزود: تداوم این اقدامات و حضور پزشکان متخصص در رشته های مختلف در منطقه و ارائه خدمات درمانی رایگان و ادامه درمان در بیمارستانهای تخصصی استان موجب شده که رضایتمندی مردم ولایت مدار در راستای سیاستهای محرومیت زدایی نظام اسلامی در توزیع عادلانه خدمات نظام به اقصی نقاط کشور بیش از پیش افزایش یابد.