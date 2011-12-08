کمبود نقدینگی اقتصاد آذربایجان غربی را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علامرضا دیزج نژاد صبح پنجشنبه در گفتگوی خبری با بیان اینکه کمبود نقدینگی موجود در اختیار واحدهای تولیدی استان یکی از نواقصی است که اقتصاد استان را با مشکلاتی مواجه کرده است افزود: در این راستا نیاز است بانک ها در این زمینه ورود پیدا کرده و از تولید کنندگان بیش از پیش حمایت کنند .

وی همچنین به آماده سازی بسترهای فرهنگی برای جذب سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در استان تاکید کرد و گفت: در این زمینه نیز نیازمند برنامه ریزی اصولی هستیم.

دیزج نژاد یاد آور شد: امروز زیرساخت های فیزیکی برای سرمایه گذاری در استان آماده است بطوری که در تمامی شهرستان های استان شهرک های صنعتی ایجاد شده است اما در حال حاضر نیازمند ایجاد بسترهای فرهنگی هستیم تا سرمایه گذاران با خیالی آسوده برای سرمایه گذاری در آذربایجان غربی وارد شوند .

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: امروز آذربایجان غربی نیازمند تبلیغات صحیح و از بین بردن نگاه امنیتی به این استان است و اینک باید این نوع نگاه که آذربایجان غربی استانی امن است و می توان با آسایش خیال در آن سرمایه گذاری کرد گسترش یابد که البته این نوع نگاه باید ابتدا از درون خود جامعه آغاز شود .

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین پدیده قاچاق را عاملی ضربه زننده به کالاهی تولیدی داخل کشور دانست و افزود: قاچاق پدیده است که به بیشتر شاخص های اقتصادی ضربه وارد می کند بنابراین یکی از راه های پیشگیری از آن، عدم اقبال عمومی به خرید چنین کالاهایی در سطح جامعه است .

دیزج نژاد یاد آور شد: اگر مدیریت درست سرمایه نداشته باشیم حتما پدیده قاچاق بوجود خواهد آمد و تلاش ما برای است که با مدیریت صحیح سرمایه مانع از ورود کالاهای قاچاق به کشور شویم .

معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه از با بیان اینکه درآمد وصولی استان طی هشت ماه ابتدایی سالجاری بالغ بر هزار میلیارد و 640 میلیون ریال بوده است گفت: درآمد وصولی استان از طریق منابعی مثل مالیات، گمرک، خدمات فروش کالا طی هشت ماهه نخست امسال چیزی بالغ بر هزارمیلیارد و 640 میلیون ریال است و این درحالی است که پیش بینی ما برای سالجاری تحصیل هزار میلیارد و 500 میلیون ریال بود .

وی بیشتر درآمد وصولی هشت ماهه ابتدایی سالجاری را از طریق مالیات اعلام کرد و بیان داشت: مسئولان تلاش می کنندتا بودجه عمرانی را به نوعی کارسازی کنیم که با توزیع آن تمامی نقاط استان بهره مند شوند.