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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

نقی زاده:

موزه صنعت زنجان همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

موزه صنعت زنجان همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان از افتتاح موزه صنعت این استان همزمان با دهه فجر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نقی‌زاده محجوب افزود: موزه صنعت زنجان در بنای قدیمی کارخانه کبریت این شهرستان در حال تکمیل است که عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
 
وی افزود: در حال حاضر طراحی فضای سبز، نورپردازی و راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی این موزه در دست اجراست.
 
نقی‌زاده درباره اهداف احداث این موزه افزود: یکی از اهداف احداث این موزه تقویت بخش صنعت استان است و در این موزه اشیای مرتبط با صنایع گوناگون زنجان به نمایش درخواهد آمد.
 
نقی‌زاده یادآور شد: کارخانه کبریت زنجان در سال 1316 احداث شد و در سال 81 به عنوان اثر ملی به ثبت رسید.
 
مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان اضافه کرد: در سال 89 بر اساس توافقات صورت گرفته با اتاق بازرگانی زنجان قرار شد این بنای تاریخی به موزه تبدیل شود.
 
نقی زاده افزود: استان زنجان دارای صنایع گوناگونی است و برخی از این صنایع حتی شهرت جهانی دارند که امیدوارم احداث این موزه به حفظ و ثبت صنایع استان کمک کند.
 
کد مطلب 1478589

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