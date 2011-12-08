موزه صنعت زنجان همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نقی‌زاده محجوب افزود: موزه صنعت زنجان در بنای قدیمی کارخانه کبریت این شهرستان در حال تکمیل است که عملیات اجرایی آن به اتمام رسیده و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر طراحی فضای سبز، نورپردازی و راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی این موزه در دست اجراست.

نقی‌زاده درباره اهداف احداث این موزه افزود: یکی از اهداف احداث این موزه تقویت بخش صنعت استان است و در این موزه اشیای مرتبط با صنایع گوناگون زنجان به نمایش درخواهد آمد.

نقی‌زاده یادآور شد: کارخانه کبریت زنجان در سال 1316 احداث شد و در سال 81 به عنوان اثر ملی به ثبت رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان اضافه کرد: در سال 89 بر اساس توافقات صورت گرفته با اتاق بازرگانی زنجان قرار شد این بنای تاریخی به موزه تبدیل شود.

نقی زاده افزود: استان زنجان دارای صنایع گوناگونی است و برخی از این صنایع حتی شهرت جهانی دارند که امیدوارم احداث این موزه به حفظ و ثبت صنایع استان کمک کند.

