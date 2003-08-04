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۱۳ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۳۹

مشاور شركت توانير :براي جبران كمبودها

ظرفيت نيروگاههاي كشور بايد 30 درصد افزايش يابد

ظرفيت نيروگاههاي كشور بايد 30 درصد افزايش يابد

ظرفيت نصب شده نيروگاههاي كشور بايد 30 درصد بيشتر از مصرف برق در ساعات پيك افزايش يابد .

يكي از مشاوران شركت توانير د رگفت و گوي اختصاصي با خبرنگا ر اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براي جلوگيري از قطع برق وزارت نيرو بايد ظرفيت نصب شده نيروگاههاي خود را 30 درصد بيش ازمصرف برق درساعات پيك كشور افزايش دهد .
سليمان شكارچي اضافه كرد : اين ظرفيت ذخيره اي را مي توان در مواقع تعمير نيروگاهها ، افزايش درجه حرارت و مصرف بيش از حد برق در ساعات پيك وارد شبكه و به مشتركان توزيع كرد .
اين كارشناس صنعت برق گفت : در حال حاضر اتصال به شبكه اصلي برق كشوري ديگر و مبادله برق ميان دو كشور از مهمترين سياست هاي وزارت نيرو براي جبران كمبودها محسوب مي شود اين در حاليست كه كشورهاي همسايه ايران همچون آسياي ميانه از ظرفيت ها ي بالايي  در توليد برق برخوردار نيستند.

 

کد مطلب 14786

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