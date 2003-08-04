ظرفيت نيروگاههاي كشور بايد 30 درصد افزايش يابد

يكي از مشاوران شركت توانير د رگفت و گوي اختصاصي با خبرنگا ر اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: براي جلوگيري از قطع برق وزارت نيرو بايد ظرفيت نصب شده نيروگاههاي خود را 30 درصد بيش ازمصرف برق درساعات پيك كشور افزايش دهد .

سليمان شكارچي اضافه كرد : اين ظرفيت ذخيره اي را مي توان در مواقع تعمير نيروگاهها ، افزايش درجه حرارت و مصرف بيش از حد برق در ساعات پيك وارد شبكه و به مشتركان توزيع كرد .

اين كارشناس صنعت برق گفت : در حال حاضر اتصال به شبكه اصلي برق كشوري ديگر و مبادله برق ميان دو كشور از مهمترين سياست هاي وزارت نيرو براي جبران كمبودها محسوب مي شود اين در حاليست كه كشورهاي همسايه ايران همچون آسياي ميانه از ظرفيت ها ي بالايي در توليد برق برخوردار نيستند.