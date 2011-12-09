عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بحث گرمایش جهانی بسیار جدی است و از سال 1900 میلادی تا کنون دمای کره زمین 5/1 درجه افزایش یافته است افزود: پیش بینی می شود تا سال 2015 میلادی دمای کره زمین یک درجه دیگر افزایش و تا سال 2050 مجموعاً دمای کره زمین 5 درجه افزایش یابد.

به گفته وی، البته افزایش دمای کره زمین باعث بالا رفتن میزان حداقل دما می شود و بر روی حداکثر دما تأثیری ندارد.

کرباسی با بیان اینکه واژه گرمایش جهانی درست نیست و باید به جای آن تغییرات اقلیم را به کار برد اظهار داشت: متأسفانه از چند سال پیش که بحث تغییرات اقلیم در ایران مطرح شده است به دلیل نبود نیروی کافی متخصص در زمینه هوا و اقلیم در کشور تحت تأثیر نظرات کارشناسان دیگر کشورها تصور می شود که ایران به دلیل تغییرات آب و هوایی در سال های آینده کم آب تر می شود در حالیکه بنده از سال 1380 تا کنون به کرات اعلام کرده ام بر اساس نقشه های تغییرات اقلیم ایران بر اثر این تغییرات پرآب می شود نه کم آب.

به گفته وی، بر اثر تغییرات اقلیمی ظرف حدود 40 سال آینده متوسط بارندگی سالیانه در ایران از 250 میلیمتر به 560 میلیمتر یعنی بیش از دو برابر می رسد.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: البته در حال حاضر نیز در همین شرایطی که همه دم از کم آبی و بی آبی در کشور می زنند طبق آمار وزارت نیرو سالیانه بین 15 تا16 میلیمتر افزایش بارندگی داریم اما به دلیل نداشتن مدیریت صحیح بر منابع آب همواره با کمبود مواجه هستیم.

کرباسی با اشاره به اینکه در حال حاضر در ایران 400 میلیارد متر مکعب ریزش برف و باران وجود دارد گفت: از این مقدار تنها 130 میلیارد متر مکعب آن مصرف می شود و حدود 270 میلیارد متر مکعب آن از طریق رودخانه ها به خلیج فارس و دریای خزر ریخته می شود یا وارد سفره های آب زیر زمینی می شود.

به گفته وی، از این 130 میلیارد متر مکعب 110 میلیارد متر مکعب آن دربخش کشاورزی مصرف می شود وتنها 20 میلیارد متر مکعب آن برای 70 میلیون نفر جمعیت و صنایعی که در آنها آب مورد استفاده است مصرف می شود.

به اعتقاد کرباسی، این موضع نشان دهنده عدم مدیریت منابع آب در کشور است و اینکه بخش عمده ای از منابع آبی در کشوربه دلیل استفاده نکردن از تکنولوژی های روز دنیا درآبیاری و کود دهی صرف مصارف کشاورزی می شود که با اصلاح این روش ها می‌شود به راحتی نصف این 110 میلیارد متر مکعب آب راصرفه جویی کرد.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست تصریح کرد: درست است که ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده اما با این شیوه مدیریتی که روی منابع آب اعمال می کنیم کشور را به سمت خشکسالی مطلق می بریم و حتی با دو برابر شدن میزان بارندگی که در اثر تغییرات جهانی آب و هوا برای ایران تصور می شود باز هم با کمبود آب مواجه می شویم.

