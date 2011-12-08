برخی مدیران بی کفایت رفتنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده از استاندارانی است که با پرونده درخشان در دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان پا به لرستان گذاشت. وی در حالی بیش از یکسال است که در لرستان فعالیت خود را آغاز کرده که در بخش های مختلفی این استان شاهد تحول بوده است.

شاید یکی از مهم ترین اقدامات استاندار لرستان در این مدت زمان آغاز سه پروژه ریلی و آزاد راهی در لرستان بود که با حضور رئیس جمهوری کلنگ آنها به زمین زده شد. این پروژه ها به نوعی تحقق آرزوی سه دهه لرستانیها برای اتصال به شبکه ریلی و گسترش این زیرساخت مهم حمل و نقل در استان بود.

بازدید خبرنگاران از روند اجرای پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک مجالی برای گفت وگویی کوتاه با حبیب الله دهمرده استاندار لرستان بود که در آن به برخی مسائل پیرامون عملکرد مدیران پاسخ داده شده است.

دهمرده خطاب به مدیران ناکارآمد: اگر تغییر در عملکرد خود ایجاد نکنید رفتنی هستید!

حبیب الله دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه در آینده شاهد تغییراتی در سطح مدیران دستگاههای اجرایی استان خواهیم بود، اظهار داشت: با تعدادی از مدیران ناکارآمد صحبت هایی داشته ام و به طور جدی با آنها صحبت کردم و به آنها گفتم که اگر تغییر در عملکرد خود ایجاد نکنید رفتنی هستید!

استاندار لرستان با بیان اینکه تغییرات یک موضوع اجتناب ناپذیر است و تعدادی از مدیران باید عوض شوند یادآور شد: من به دنبال این هستم که حرمت مدیران حفظ شود و بار منفی برای آنها نداشته باشد و شان و منزلت آنها حفظ شود.

مدیران بی کفایت خودشان استعفا بدهند

وی با اشاره به اینکه من در گفتگوهایی که با برخی از مدیران داشته ام به آنها گفته ام که خودشان استعفا بدهند و یا انتقالی بگیرند وگرنه مدیران بی کفایت را عزل می کنم، تصریح کرد: من چند بار به مدیران ناکارآمد می گویم که خودتان استعفا بدهید و اگر این کار را نکردند شخصا آنها را عزل می کنم.

دهمرده افزود: روش کار من در استانهایی که قبلا بوده ام نیز همین طور بوده است.

استاندار لرستان در خصوص وجود پست های خالی در برخی از دستگاههای اجرایی استان گفت: در این خصوص اقداماتی انجام داده ایم و پست های خالی را مشخص کرده ایم.

دهمرده با اشاره به اینکه جلساتی با معاون رئیس جمهور داشته ایم و در این زمینه قول هایی برای استخدام نیروهای جدید گرفته ایم اظهار داشت: در خصوص تعداد استخدامی ها و چگونگی جذب آنها در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه مجوز استخدام تنها برای قسمت هایی است که نیاز به تحصیلات بالا دارد یادآور شد: کارهایی مثل ماشین نویسی، تایپ و نظافت به شرکت ها واگذار می شود.

مشکلات فرودگاه خرم آباد و تدابیر

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات فرودگاه خرم آباد گفت: خرید هواپیمای جدید برای فرودگاه خرم آباد جوابگو نیست و از طرف دیگر توجیه اقتصادی برای نگهداری آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تلاش ما بر این است که بخش خصوصی به این مقوله وارد شود، تصریح کرد: جلساتی با شرکت هواپیمایی ماهان در راستای استفاده از ظرفیت آنها به عنوان یک شرکت قوی برگزار کرده ایم.

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به اینکه با توجه موقعیت جغرافیایی استان لرستان این استان به هواپیماهای خاص نیاز دارد، یادآور شد: هم اکنون هواپیماهای ایران ایر که به لرستان می آیند نیز به دلایل فنی توسط استاد خلبان هدایت می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات پروازهای خرم آباد این است که شرکت های هواپیمایی می گویند مسافر وجود ندارد و صندلی های ما خالی می ماند، افزود: به همین دلیل بخش خصوصی ورود پیدا نمی کند و باید تضمین هایی به آنها داده شود که در این خصوص نیز کارهایی انجام داده ایم.

دهمرده تصریح کرد: تلاش ما بر این است به شرایطی برسیم که روزانه یک یا دو پرواز در موقع مناسب داشته باشیم.

نظر استاندار پیرامون تغییر مکان فرودگاه خرم آباد

وی با اشاره به مکان فرودگاه خرم آباد عنوان کرد: یکسری کارهای کارشناسی در این خصوص نیز در حال انجام است که اگر گزینه بهتر از مکان کنونی پیدا شود جای آن را عوض کنیم.

دهمرده تصریح کرد: در صورتی که گزینه بهتری برای مکان فرودگاه خرم آباد پیدا شود مجوز آن را می دهیم و به بخش خصوصی واگذار می کنیم تا کارهای لازم صورت گیرد و دیگر شاهد مشکلات مربوط به کوهستانی بودن منطقه نباشیم.

استاندار لرستان در عین حال تاکید کرد که هنوز به جمع بندی اینکه کدام نقطه برای احداث فرودگاه جدید در خرم آباد در نظر گرفته شود نرسیده اند.

وی یادآور شد: از طرف دیگر لازم نیست که مکان فرودگاه حتما در خرم آباد باشد بلکه به دلایل جغرافیایی 10 کیلومتر دورتر نیز باشد اشکالی ندارد و مهم این است که استارت کار زده شود.

تشویق سرمایه گذاران برای فعال شدن کشت و صنعت

استاندار لرستان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به مشکلات مجتمع کشت و صنعت اظهار داشت: تا کنون با تعداد زیادی از سرمایه گذاران صحبت کرده و آنها را تشویق کرده ام که بیایند و در این صنعت سرمایه گذاری کنند اما تاکنون به موفقیتی در این خصوص نرسیده ایم.

دهمرده با بیان اینکه این مجتمع نیاز به سرمایه گذاری دارد که کننده کار بوده و سابقه کاری درخشانی در خارج و داخل کشور داشته باشد یادآور شد: اگر سرمایه گذاری جلو بیاید ما به او تضمین می دهیم و کار او را جلو می اندازیم.

50 جلسه برای رفع مشکلات کارخانه پارسیلون

وی در خصوص مشکلات کارخانه پارسیلون خرم آباد نیز گفت: تاکنون شخصا بیش از 50 جلسه برای حل مشکلات این کارخانه گذاشته ام و این طور نیست که این کارخانه رها شده باشد.

دهمرده با بیان اینکه کارهای خوبی برای رفع مشکلات کارخانه پارسیلون در حال انجام است و مشکلات آن در حال تعیین و تکلیف شدن است یادآور شد: ساماندهی این کارخانه در دستور کار قرار دارد.