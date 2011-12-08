به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری قبل از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هر چیز باید درگذشت حاج اسماعیل زرافشان، پیشکسوت عکاسی ورزشی ایران را به تمامی شما عزیزان تسلیت بگویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این موضوع که در چند روز اخیر شایعه شده است که نتیجه بازی در بیرون از زمین رقم خواهد خورد، گفت: من به این صحبت‌ها اصلا اعتقادی ندارم و اینکه گفته می شود نتیجه دیدار این دو تیم بیرون از زمین رقم خواهد خورد به اعتقاد من حرفی است کاملا غیرمنطقی و نادرست. این بازی حساسیت‌های خاص خودش ر ا دارد و فکر نمی کنم بتوان بیرون از زمین نتیجه آن را رقم زد.

وی ادامه داد: شاید روی کاغذ ما بهتر از پرسپولیس باشیم، چراکه سه دربی را با پیروزی پشت سر گذاشته‌ایم و یک دربی را با تساوی اما اعتقاد دارم با توجه به حساسیت‌های بازی نتیجه درپی تلاش دو تیم مشخص خواهد شد و من از خداوند می خواهم که با حمایت هواداران بتوانیم بازی روز جمعه را هم با پیروزی به اتمام برسانیم.

استقلال برنده دربی است

مظلومی تاکید کرد: بدون شک برنده این دربی هم استقلال خواهد بود زیرا که انگیزه و رفاقت خوبی بین بازیکنان است. اگرچه در وضعیت مالی در حد تیم رقیب نیستیم اما با تمام مشکلاتی که گریبانگیر ماست تمام توان و انرژی خود را خواهیم گذاشت تا در این دیدار به پیروزی برسیم.

کرار از استقلال جدا نمی شود

پرویز مظلومی در خصوص جدایی جاسم کرار از تیم استقلال گفت: صراحت اعلام می کنم که به هیچ وجه کرار از تیم ما جدا نخواهد شد. جاسم بازیکن خوبی است و بازیکن تیم باشگاه استقلال است. بر خلاف تمامی شایعاتی که در این مدت در خصوص انتقال وی مطرح شده است، عنوان می کنم این بازیکن با هیچ باشگاهی به توافق نرسیده است. جاسم کرار بازیکن تیم استقلال است و در اختیار ماست و تصمیم گیرنده در خصوص این بازیکن باشگاه استقلال است.

وی در ادامه افزود: کرار در حال حاضر به مناسبت ایام سوگواری آقا اباعبدالله الحسین به نجف اشرف رفته است و پس از بازگشتش به تهران که یکشنبه هفته پیش رو خواهد بود با وی جلسه‌ای خواهیم داشت تا وضعیتش را مشخص کنیم.

سرمربی تیم استقلال در خصوص قضاوت هدایت ممبینی در دربی 73 گفت: به اعتقاد من آقای ممبینی یکی از داوران خوب کشور ماست و همیشه عادلانه و بدور از هر حاشیه‌ای داوری کرده است. البته هم ما و هم تماشاگران در قضاوت وی تاثیرگذار هستیم و باید اجازه دهیم این داور بدون هرگونه حاشیه بتواند قضاوت خود را در این دیدار به نحو شایسته انجام دهد.

پرویز مظلومی در خصوص مصدومیتی که امروز و در آخرین تمرین استقلال قبل بازی با پرسپولیس گریبانگیر حنیف عمران‌زاده شده است، گفت: وی دچار یک گرفتگی خفیف شده و مشکل خاصی ندارد. فکر می کنم بعضی از بازیکنان قبل از دیدارهایی چنین حساس می خواهند مربیان خود را سکته دهند که می گویند مصدوم شده اند!

سرمربی استقلال تهران در خصوص صحبت‌های حمید استیلی در مورد اینکه استقلال شانس بسیار زیادی در مسابقات داشته و همیشه شانس همراه این تیم بوده است، گفت: اصلا به صحبت‌های حمید استیلی کاری ندارم و برای ایشان احترام زیادی قائلم اما فکر می کنم خود آقای استیلی واقف است که ما در دربی گذشته می توانستیم به تعداد انگشتان دست به تیم پرسپولیس گل بزنیم.

وی ادامه داد: شانس هم جزوی از فوتبال است و برای هر تیمی وجود دارد اما اینکه همیشه شانس با ما یار بوده است به اعتقاد من حرف منطقی نیست. متاسفانه شانس یک بار یا دوبار در خانه آدم را می زند.

"آیا هر بار که پیروز شده‌ایم، شانس با ما یار بوده است؟"، وی با طرح این پرسش تاکید کرد: پرسپولیس رقیب خوب و با شخصیتی برای ماست و اعتقاد دارم فوتبال ایران بدون دو تیم پرسپولیس و استقلال، شناخته شده نیست.

سرمربی استقلال تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا استقلال فقط متکی به یک بازیکن است و آیا مجتبی جباری مصداق این قضیه نیست؟، گفت: روی سخن مجتبی جباری به من بوده است. در اینجا صراحتا باید بگویم که من توانایی این را دارم که در تیم خود نظم و انضباط را همیشه حاکم کنم و شما دیدید که در دربی گذشته همین بازیکن را کنار گذاشتم و دوماه از ایشان استفاده نکردم اما آیا من به عنوان یک معلم می توانم وی را بین ببرم؟

وی در ادامه افزود: صحبت‌های جباری یک مسئله شخصی با من بوده است و وقتی خداوند در رحمت و بخشش‌اش باز است من بنده نمی توانم ببخشم؟

پرویز مظلومی خاطرنشان کرد: جباری ابراز ندامت کرد و بازیکنان هم از من خواستند که من وی را ببخشم و امیدوارم این مسئله تلنگری باشد تا این بازیکن از روی عصبانیت چنین صحبت‌هایی نکند.

سرمربی استقلال تهران ادامه داد: به اعتقاد من برخورد چکشی درست نیست، من از حق خود گذشتم چرا که اگر می خواستم گذشت نکنم و وی را محروم کنیم او تیم ملی را هم از دست می داد اما من با توجه به اینکه گذشت کردم وی را در اختیار کمیته انضباطی قرار دادم تا مسئولان باشگاه برای این بازیکن حکم صادر کنند.

مظلومی جباری را یک بازیکن تاثیر گذار خواند و افزود: مجتبی بازیکن بسیار فنی و تاثیرگذاری است و نمی توانیم از آن چشم پوشی کنیم اما اینکه وی فردا بازیکن می کند یا نه امشب مشخص می شود.

وی در مورد صحبت‌های مجتبی جباری مبنی بر اینکه "اگر کرار در تیم استقلال باشد من دیگر در این تیم بازی نخواهم کرد؟"، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد! جباری عصبانی بوده و از روی عصبانیت صحبت کرده است. اگر قرار باشد بازیکن برای باشگاه تصمیم بگیرد، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

پرویز مظلومی در خصوص اینکه "آیا بازیکنان قبل از دربی شارژ مالی شده اند یا خیر؟"، گفت: با زحماتی که مدیرعامل باشگاه استقلال در این چند وقت کشیده و پس از گذشت 15 هفته از آغاز مسابقات و 10 برد در لیگ برتر و 2 پیروزی در جام حذفی بازیکنانی که در این مدت به طور فیکس بازی کرده بودند قبل از دیدار مقابل شهرداری تبریز هر کدام 5 میلیون تومان پاداش دریافت کردند.

وی در ادامه افزود: ما برای این دیدار هیچ مسئله مالی و پاداشی را در نظر نگرفتیم، اگرچه می دانیم آنها شرایط بدی دارند اما چون به عشق پیراهن و هوادار بازی می کنند، تمام تلاش‌شان این است که بتوانند دل هواداران‌شان را در بعدازظهر جمعه شاد کنند.

سرمربی استقلال تهران در پایان ضمن ابراز تعجب از شارژ مالی هنگفتی که برای تیم پرسپولیس در نظر گرفته شده است، گفت: برای من باعث تعجب است، هر دو تیم زیر نظر وزارت ورزش هستیم اما شاید آنها اسپانسر قوی دارند، چرا که من شنیده ام با این نتایجی که کسب کرده‌اند به هرکدام یک پژو پارس هدیه داده شده است، فکر می کنم ایران خودرو فقط این ماشین را برای عده ای از بازیکنان خاص ساخته است!