نمايشگاه سيماي اسلام برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، اين نمايشگاه تحت عنوان " سيماي اسلام" روز يكشنبه 20 دي ماه آغاز شده و تا 17 بهمن ماه ادامه مي يابد.

برنامه اين همايشگاه به همت دانشجويان موسسه مطالعات پروتستان در شهر آچن به صورت سيار برگزار شده و در 10 ايالت آلمان با تمركز بر زندگي روزمره زنان مسلمان آلمان نيز برگزار مي شود. در ميان برنامه هاي اين نمايشگاه مي توان به مصاحبه با زنان مسلمان درباره مسائلي همچون حجاب و چگونگي وفق يافتن آنها در جوامع غربي اشاره كرد.

بر اساس اين گزارش ، اين همايش در هر ايالت به مسلمانان آن شهر اين فرصت را مي دهد تا درباره دين خود صحبت كنند. اين دانشجويان تصميم دارد در سفر به ايالت هاي گوناگون آلمان از مساجد و كليساها بازديد كنند تا گفت و گو ميان مسلمانان و مسيحيان را در جامعه آلمان تقويت كنند. برگزاري اين نمايشگاه ها برنامه گسترده اي است كه تا سال 2007 ادامه مي يابد و توسط اداره مهاجرت و كليسا حمايت مي شود.

در اين نمايشگاه از آلماني هاي غير مسلمان دعوت مي شود تا در همايش هاي كه درباره زنان و حقوق بشر در اسلام، بنيادگرايي، ادغام و موانع پيش روي مهاجران غير قانوني مسلمانان برگزار مي شود شركت نمايند. اين نمايشگاه بولتن هايي را نيز درباره " اسلام در آلمان"، " قبرستان در اسلام" و " مسلمانان و مسيحيان يك خدا رامي پرستند" منشر مي كند.

به گزارش "مهر" ، در سايت اينترنتي اين كليسا آمده است برگزاري چنين نمايشگاهي پيش نياز و شرط لازم موفقيت در گفت و گوي مسلمان- مسيحي است و كليساي پروتستان لوتريان قصد دارد فاصله ميان جوامع گوناگون در آلمان را از ميان ببرد. اين كليسا اعتقاد دارد احترام دوجانبه براي دستيابي به همزيستي مسلمت آميز ميان مسلمانان مسيحيان يك "بايد" تلقي مي شود.

جنبش لوتريان شاخه اي از مسيحيت پروتستان است و پيروان اين فرقه از "مارتين لوتر" پيروي مي كنند. وي كشيشي آلماني بود كه در اوليل قرن 16 ميلادي قصد داشت آداب كليساي كاتوليك را اصلاح كند.

پس از مسيحيت پروتستان و كاتوليك، اسلام سومين دين در آلمان كشور به شمار مي آيد. در آلمان 4/3 ميليون مسلمان زندگي مي كنند كه از اين تعداد 220 نفر در برلين اقامت دارند.

