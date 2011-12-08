به گزارش خبرنگار مهر، در حالی هفته شانزدهم لیگ برتر از روز جمعه استارت میخورد که در حساسترین دیدار این هفته، دو تیم سپاهان و ذوبآهن در چارچوب شهرآورد اصفهان رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت، دیداری که تنها اندکی قبل از شهرآورد تهران برگزار میشود و از این حیث ممکن است اندکی تحت تاثیر قرار گیرد.
سپاهان قدر موقعیت خود را ندانست
سپاهان اگرچه هفته گذشته میتوانست تا جایگاه دوم جدول ردهبندی لیگ برتر صعود کند اما قدر موقعیت به دست آمده را ندانست و با وجود اینکه گل اول را وارد دروازه شاهین کرد اما گل تساوی را خورد تا تنها به ۱ امتیاز این بازی اکتفا کند؛ سپاهانیها اکنون در حالی در جایگاه پنجم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار دارند که استقلال با اختلاف ۶ امتیازی نسبت به تیم دوم خود را از بقیه تیمها جدا کرده و طلاییپوشان اصفهانی نمیخواهند در این شرایط از کورس قهرمانی عقب بیفتند.
حساب ویژه بازیکنان سپاهان روی طرفداران
بدون شک بازیکنان سپاهان در بازی روز جمعه حساب ویژهای روی حضور تماشاگران خود باز کردهاند و با توجه به اینکه آنها به شدت روی ۳ امتیاز شهرآورد اصفهان حساب باز کردهاند به امید حضور هواداران خود در ورزشگاه هستند؛ باید دید طرفداران سپاهان که همیشه در بازیهای مختلف یاور این تیم اصفهانی بودهاند، در این مسابقه حضور پیدا میکنند یا خیر.
طلاییپوشان اگر بتوانند ۳ امتیاز این دیدار را ازآن خود کنند، ۲۹ امتیازی میشوند اما با توجه به بازیهای نسبتاً آسان تیمهای تراکتورسازی، نفت تهران و صبای قم احتمال صعود آنها به جایگاه بالاتر جدول در پایان هفته شانزدهم آن چنان زیاد نیست.
در حسرت ذوبآهن نایب قهرمان آسیا
ذوبآهن نایب قهرمان دو فصل پیش آسیا که امسال روند نزولی در پیش گرفته، هفته گذشته در عین بدشانسی و در دقیقه ۹۳ گل تساوی را از شاگردان محمود یاوری خورد تا ۳ امتیاز این دیدار خانگی را نیز از دست بدهد.
تیم اصفهانی ذوبآهن که با منصور ابراهیمزاده همواره مدعی بوده است، امسال با حواشی و اتفاقات ابتدای فصل، از همان آغاز با مشکل مواجه بود و در طول فصل نیز بارها با مشکلاتی مواجه شد تا شانس حضور این تیم در جمع مدعیان لیگ برتر کمتر و کمتر شود.
واقعا سبزپوشان بیمار هستند؟
ابراهیمزاده که بارها از بیمار بودن، طلسم شدن و دیگر مشکلات تیمش سخن به میان آورده، هفته گذشته عنوان کرد که به دنبال راهحلی برای برطرف کردن مشکلات ذوبآهن است و همه تمرکز خود را بر شهرآورد اصفهان گذاشته است.
باید دید شهرآورد جذاب تیمهای اصفهانی که همزمان با شهرآورد پرهیاهوی سرخابیهای پایتخت برگزار میشود، با استقبال تماشاگران اصفهانی مواجه میشود یا خیر.
اگر ذوب آهن شهرآورد را از آن خود کند، می تواند به پایان بحرانهایش امیدوار باشد و برد سپاهان آماده نیز می تواند طلایی پوشان را به صدر نزدیکتر نماید.
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