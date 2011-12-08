دانشگاه مازندران میزبان همایش دین، دانشگاه و علوم انسانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با این هدف در دانشگاه مازندران برگزار می شود که رابطه بین دین و دانش انسانی را در دانشگاه اسلامی به عنوان نهادی مهم و اثر گذار در جامعه اسلامی تشریح کنند.

همایشها فرصتی برای اصحاب اندیشه و خردمندان در یک حوزه خاص بوده تا به تبادل افکار و اندیشه های خود پیرامون موضوعی بپردازند.

موضوع این همایش که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص علوم انسانی و دانشگاه اسلامی و تمدن ساز طراحی شده قرار است در اسفند ماه 90 در دانشگاه مازندران دابرگزار شود.

این همایش به بررسی مناسبات متقابل دین، علوم انسانی و دانشگاه در جامعه اسلامی اختصاص دارد.

ضرورت دارد با ارزیابی وضعیت علوم انسانی در دانشگاهها، رابطه بین دین، دانشگاه و علوم انسانی در نظام اسلامی مورد بازخوانی و بازنگری قرار گیرد و اصحاب علوم انسانی اعم از حوزوی و دانشگاهی به تشریح ابعاد مختلف موضوع بپردازند.

کمیته علمی این همایش در پنج محور دانشگاه، جامعه و فرهنگ، دانشگاه، اخلاق، ایمان و معنویت، دانشگاه و بیداری اسلامی، دانشگاه و تمدن اسلامی، دانشگاه، حوزه و علوم انسانی تشکیل شده است.

دانشگاه مازندران بزرگترین مرکز علمی دولتی مازندران است.