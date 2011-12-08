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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

دی پرسه تحلیل کرد:

بر باد رفتن رویاهای غرب در افغانستان/ خیالبافی غربیها در اجلاس بن2

بر باد رفتن رویاهای غرب در افغانستان/ خیالبافی غربیها در اجلاس بن2

یک روزنامه اتریشی با اشاره به وخامت شرایط امنیتی در افغانستان، غربیها را در آستانه شکست سختی مشابه شکست شوروی سابق در این منطقه بحرانی ارزیابی کرده و اجلاس بن 2 را نشستی برای ایراد صرفا سخنان زیبا و خیالپردازی درباره افغانستان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی نوشت: شوروی سابق در سال 1989 در افغانستان شکست سختی خورد و حالا این طور به نظر می رسد که غرب نیز در آستانه چنین شکستی قرار دارد. رویاهای ساختن یک سیستم دلخواه در این کشور بر باد رفته و شرایط امنیتی بسیار وخیم است.

نویسنده در ادامه با اشاره به کنفرانس اخیر بن 2 نوشت: این اجلاس، کنفرانس سخنان زیبا بود. غرب وعده داد که همچنان از کابل حمایت کند اگرچه دیگر در واشنگتن، لندن برلین و پاریس اخیرا علاقه به این منطقه بحرانی از بین رفته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: خیالپردازی هایی که در اجلاس بن 2 مطرح شد کمتر با واقعیت تطابق دارد. شرایط امنیتی در افغانستان وخیم تر شده است. در سه شنبه گذشته طی یک عملیات تروریستی در پایتخت افغانستان حدود پنجاه نفر کشته و بیش از صد نفر مجروح شدند.

دی پرسه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: روز به روز مناطق بیشتری از افغانستان به عنوان مناطق ناامن معرفی و طبقه بندی می شوند. این به مفهوم وداع غرب با ایده ساختن یک دولت نسبتا پایدار در افغانستان است.

این روزنامه اتریشی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حملات تروریستی 11 سپتامبر بهانه ای برای مداخله نظامی آمریکا در افغانستان بود. مهمترین هدف آمریکا این بود که اردوگاههای تجدید قوا و مکانهای امن برای عقب نشینی تروریست ها از افغانستان را از بین ببرد.

نویسنده در ادامه با اشاره به تیره شدن روابط پاکستان و آمریکا نوشت: افغانستان اکنون به مسئله ای در روابط آمریکا با پاکستان نیز تبدیل شده است.

کد مطلب 1478639

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