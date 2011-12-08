بر باد رفتن رویاهای غرب در افغانستان/ خیالبافی غربیها در اجلاس بن2

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "دی پرسه" در تحلیلی نوشت: شوروی سابق در سال 1989 در افغانستان شکست سختی خورد و حالا این طور به نظر می رسد که غرب نیز در آستانه چنین شکستی قرار دارد. رویاهای ساختن یک سیستم دلخواه در این کشور بر باد رفته و شرایط امنیتی بسیار وخیم است.

نویسنده در ادامه با اشاره به کنفرانس اخیر بن 2 نوشت: این اجلاس، کنفرانس سخنان زیبا بود. غرب وعده داد که همچنان از کابل حمایت کند اگرچه دیگر در واشنگتن، لندن برلین و پاریس اخیرا علاقه به این منطقه بحرانی از بین رفته است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: خیالپردازی هایی که در اجلاس بن 2 مطرح شد کمتر با واقعیت تطابق دارد. شرایط امنیتی در افغانستان وخیم تر شده است. در سه شنبه گذشته طی یک عملیات تروریستی در پایتخت افغانستان حدود پنجاه نفر کشته و بیش از صد نفر مجروح شدند.

دی پرسه در بخش دیگری از این مطلب نوشت: روز به روز مناطق بیشتری از افغانستان به عنوان مناطق ناامن معرفی و طبقه بندی می شوند. این به مفهوم وداع غرب با ایده ساختن یک دولت نسبتا پایدار در افغانستان است.

این روزنامه اتریشی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حملات تروریستی 11 سپتامبر بهانه ای برای مداخله نظامی آمریکا در افغانستان بود. مهمترین هدف آمریکا این بود که اردوگاههای تجدید قوا و مکانهای امن برای عقب نشینی تروریست ها از افغانستان را از بین ببرد.

نویسنده در ادامه با اشاره به تیره شدن روابط پاکستان و آمریکا نوشت: افغانستان اکنون به مسئله ای در روابط آمریکا با پاکستان نیز تبدیل شده است.