میزان برداشت از معادن مازندران تعریف شده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر پنجشنبه در جلسه ساماندهی معادن جاده هراز مازندران، به رتبه ممتاز این استان در تولید و بهره برداری محصولات معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران با دارا بودن انواع محصولات معدنی در کشور از رتبه قابل قبولی برخوردار بوده که مختصات معادن مازندران باید مشخص شود.

وی تصریح کرد: معادن دغال سنگ، فلورین، پوکه معدنی، واریزه کوهی، سنگ گرانیت از معاون متداول استان بوده که بیش از 190 پروانه بهره برداری در مازندران صادر شده است.

وی به روش واگذاری معدن به متقاضیان اشاره کرد و افزود: روش واگذاری معدن باید به گونه ای باشد که نیاز استان شناسایی شده و بر اساس نیاز مازندران میزان برداشت از معادن تعریف شود.

هاشمی به تولید با کیفیت معادن استان اشاره کرد و بیان داشت: معادن مازندران نباید صرفا به دنبال تجارت باشند بلکه برای تولید با کیفیت مصالح ساخت و ساز استان تلاش کنند.

معاون استاندار مازندران، به تولید مصالح معدنی استان اشاره کرد و گفت: در مازندران بیش از 12 میلیون متر مکعب مصالح استفاده شده که از این تعداد تنها سه میلیون مترمکعب مجوز برداشت صادر می شود که عدم کنترل دستگاه مربوطه را می رساند.

وی، تعداد دستگاههای تولید شن و ماسه مازندران را 60 دستگاه اعلام کرد و گفت: از تعداد 60 دستگاه تولید شن و ماسه تنها هشت کارگاه تولیدی مصالح استاندارد به بازار عرضه می کند که این آمار قابل قبول نبوده و باید برای استقرار آزمایشگاه در کارگاه های شن و ماسه برنامه ریزی شود.

معاون استاندار مازندران افزود: مراجعه کنندگان جهت دریافت مجوز بهره برداری معادن باید دارای صلاحیت کاری بوده و از تخصص لازم برخوردار باشند که یکی از مشکلات این بخش عدم تخصص صاحبان پروانه بهره برداری است.