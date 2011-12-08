سوگواره ملی "72 راوی آسمان" در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حبیبی افزود: سوگواره 72 راوی آسمان در سال های پیش به صورت منطقه ای و با مشارکت استان های خراسان رضوی، شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد برگزار شد که با توجه به تجربه بدست آمده طی دوسال گذشته، این سوگواره در سال 90 با دعوت از هنرمندان سراسر کشور بصورت ملی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: فراخوان این سوگواره در پنج بخش عکس، پوستر، شعر، فیلم و نمایش رادیویی و با موضوعات مربوط به حماسه عاشورا منتشر شده است.

حبیبی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه، تا تاریخ پنجم دی ماه است، بیان کرد: آیین پایانی و معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف سوگواره در روزهای 27 و 28 دی ماه سال جاری با حضور هنرمندان و مسئولان کشوری در بیرجند برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اظهار داشت: بدون شک در تولید آثار هنری توجه به ارزش‌های ماندگار دینی و آیینی که بین مردم دارای قداست ویژه ای است، می تواند کمک شایانی به ماندگاری و نهادینه شدن آن در بین اقشار مختلف مردم می کند.

حبیبی بیان داشت: این سوگواره به دنبال تولید آثاری فاخر و تاثیرگذار با موضوع حماسه عاشورا است.

وی افزود: با استفاده از آثار رسیده به دبیرخانه این سوگواره ضمن برگزاری نمایشگاه های مختلف در سطح استان و کشور، از آثار منتخب در سایر کشورهایی مسلمان از جمله پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، سوریه، لبنان و عراق نمایشگاه هایی برگزار کنیم تا مقدمه ای برای حرکت به سمت بین المللی شدن سوگواره باشد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در خصوص داوری آثار گفت: توجه به جنبه‌ های زیبایی شناسی، خلاقیت و نوآوری در داوری حائز اهمیت خواهد بود و اسامی هیئت داوران که از بین اساتید برجسته کشوری انتخاب شده اند پس از اتمام داوری اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه از تمام منتخبین سوگواره برای حضور در اختتامیه دعوت به عمل خواهد آمد، افزود: نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر، شب شعر، اجرای نمایش، اجرای موسیقی و نواهای عاشورایی توسط گروه های میهمان و اکران فیلم های منتخب سوگواره از جمله برنامه‌های جنبی این سوگواره در روزهای برگزاری خواهد بود.