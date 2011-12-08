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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

در دیدار روز جمعه/

مجید قاسم‌زاده برای تیم بسکتبال فولاد ماهان بازی نمی‌کند

مجید قاسم‌زاده برای تیم بسکتبال فولاد ماهان بازی نمی‌کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مجید قاسم‌زاده، بازیکن تیم بسکتبال فولاد ماهان در بازی روز جمعه تیمش مقابل پتروشیمی ماهشهر به میدان نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه فولاد ماهان در بازی فردای خود مقابل پتروشیمی هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداشت اما صبح امروز خبر رسید که قاسم‌زاده به دلیل سرماخوردگی نمی‌تواند در بازی روز جمعه تیشم به میدان نرود.

تیم بسکتبال فولاد ماهان در هفته یازدهم و پایانی از دور رفت لیگ برتر باشگاههای کشور در مصافی حساس در ماهشهر به دیدار پتروشیمی بندرامام می رود.

این دیدار از اهمیت بسیاری برای شاگردان صادق‌زاده برخوردار است و غیبت این بازیکن کلیدی ماهان در دیدار فردا می‌تواند کار بازیکنان این تیم اصفهانی را دشوار کند.

دیدار فولاد ماهان و پتروشیمی بندرامام ساعت ۱۶ جمعه در ماهشهر برگزار می شود.

کد مطلب 1478662

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