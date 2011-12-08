به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه فولاد ماهان در بازی فردای خود مقابل پتروشیمی هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداشت اما صبح امروز خبر رسید که قاسم‌زاده به دلیل سرماخوردگی نمی‌تواند در بازی روز جمعه تیشم به میدان نرود.

تیم بسکتبال فولاد ماهان در هفته یازدهم و پایانی از دور رفت لیگ برتر باشگاههای کشور در مصافی حساس در ماهشهر به دیدار پتروشیمی بندرامام می رود .

این دیدار از اهمیت بسیاری برای شاگردان صادق‌زاده برخوردار است و غیبت این بازیکن کلیدی ماهان در دیدار فردا می‌تواند کار بازیکنان این تیم اصفهانی را دشوار کند.