به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه فولاد ماهان در بازی فردای خود مقابل پتروشیمی هیچ بازیکن محروم و مصدومی نداشت اما صبح امروز خبر رسید که قاسمزاده به دلیل سرماخوردگی نمیتواند در بازی روز جمعه تیشم به میدان نرود.
تیم بسکتبال فولاد ماهان در هفته یازدهم و پایانی از دور رفت لیگ برتر باشگاههای کشور در مصافی حساس در ماهشهر به دیدار پتروشیمی بندرامام می رود.
این دیدار از اهمیت بسیاری برای شاگردان صادقزاده برخوردار است و غیبت این بازیکن کلیدی ماهان در دیدار فردا میتواند کار بازیکنان این تیم اصفهانی را دشوار کند.
دیدار فولاد ماهان و پتروشیمی بندرامام ساعت ۱۶ جمعه در ماهشهر برگزار می شود.
نظر شما