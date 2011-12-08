برگزاری آیین 500 ساله تشییع و تدفین نمادین شهدای کربلا در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین یادآور روز 12 محرم سال 61 هجری است که در آن، طایفه "بنی اسد" در حالی که اجساد مطهر شهدای کربلا عریان در زیر آفتاب سوزان نینوا بر روی زمین افتاده بود، به تشویق زنان طایفه، تصمیم به تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدا گرفتند.

امروز نیز طبق سنت 500 ساله، مردم عزادار شهرستانهای ورامین و پیشوا، از دو ساعت مانده به ظهر تا سه ساعت بعد از ظهر روز دوازدهم محرم، در حالی که هیئتهای عزاداری گرد هم آمدند، این تشییع نمادین با ذکر مصیبت امام حسین (ع)، ابوالفضل العباس (ع) و شهدای دشت کربلا، شکل گرفت.

در این مراسم جمعی از مردان در نقش طایفه "بنی اسد" با پوشیدن لباسهای عربی، نقاب و همچنین بستن شالهای سبز به کمر با در دست داشتن بیل ، چوب و ... در میدان حاضر شده وبا ذکر مصیبت، جنازه های نمادین شهدای کربلا را که امام زین العابدین(ع) برایشان معرفی کرده، تشییع و تدفین کردند.

طایفه بنی اسد قبل از حضور امام زین العابدین(ع)، برای شناسایی پیکرهای بی سر شهیدان کربلا و بدنهایی که بر اثر تاخت و تاز سمّ اسبان دشمن و نیز شمشیر و نیزه ‌ها، متلاشی شده اند، سخت حیران و سرگردان بودند و به خاطر ترس از بقایای احتمالی سپاه دشمن، شتاب در امر دفن داشتند و با گریه و زاری بر سر و سینه خود کوبیده و عزاداری کردند.

این طایفه در حالی که در سوگ شهادت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش به ماتم نشسته و به سر و سینه خود می کوبیدند جمع کثیری از عزارداران حسینی را با خود همراه کردند تا یاد و خاطره شهدای کربلا را برای همیشه زنده نگهدارند.

با شناسایی حضرت زین العابدین(ع) سرها و پیکرها شناسایی و معرفی شدند و مردان پیشوا که نقش طایفه "بنی اسد" را داشتند این پیکرهای مطهر را در تابوتها گذاشته و با پارچه های سبز دور تا دور تابوت را پوشاندند.

این طایفه پس از نوشتن اسامی شهدا بر روی تابوت آنها، مشغول تشییع شدند که مردم متدین و عزادار ورامین و پیشوا و حتی برخی افراد که از شهرستانهای همجوار در این مراسم سوگواری، تشییع و تدفین شرکت کرده بودند، برای عزاداری و همچنین به نشانه تبرک و حاجت گرفتن با توسل به امام حسین(ع) و شهدای کربلا در مراسم تشییع حرکت کردند.

برخی ازمردم در حالی در تشییع نمادین پیکرهای شهدای کربلا شرکت کرده بودند که مشکهای آبی را با پوشش سبز در دست داشتنند و گریه و زاری می کردند.

در روز "بنی اسد" امسال نیز مثل هر سال، بازار پیشوا تعطیل و همه جا غرق ماتم و عزا شد و مردم نیز هر کدام به نحوی با خیرات و مبرّات، یاد و خاطره حسین بن علی (ع) و 72 یار باوفایش را در دلهایشان پاس داشتند.

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گزارش: علیرضا مهدی زاده

