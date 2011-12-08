جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز چهارشنبه مورخ هفت دی ماه 1390 برگزار می شود.

جشنواره پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از ساعت 9 و 45 دقیقه الی 12 در تالار امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی پردیس برگزار می شود.

برگزاری جشنواره پژوهشی یادشده همزمان با میلاد فرخنده حضرت امام محمد باقر (ع) برگزار خواهد شد.

در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پژوهشی پردیس در طی پنج سال اخیر، از 20 نفر از برگزیدگان عرصه پژوهش پردیس تجلیل می شود.

مراسم تجلیل یادشده در خصوص در سه گروه اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی برگزار خواهد شد.

مراسم تجلیل از این گروه ها با حضور مسئولان و مدیران ذیربط از جمله مسئولان کشوری و استان و مدیران مراکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و استان برگزار می شود.

مدیران دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر مسئولان شرکت کننده در مراسم پنجمین جشنواره پژوهش پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خواهند بود.