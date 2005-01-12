دو كشتي گير جديد در تيم پتروشيمي تهران

به گزارش خبرنگار" مهر" توكلي و اكبري مي توانند در اولين دوره رقابتهاي ليگ برتركشتي فرنگي تيم مدعي وقدرتمند پتروشيمي تهران راهمراهي كنند.

اين دوكشتي گير شاخص مازندراني پس ازآنكه رضايتنامه خود را ازهيات كشتي استان مازندران براي پيوستن به تيم پتروشيمي تهران گرفتند، با حضوردرسازمان ليگ كشتي قراردادهاي خود را با اين تيم به ثبت رساندند.

لازم به يادآوري است: پنجشنبه تيم پتروشيمي تهران دريك رقابت حساس وجذاب ميزبان ديگرتيم قدرتمند حاضردر ليگ برتركشتي فرنگي يعني تيم دانشگاه آزاد تهران است.

گفتني است: تيم پتروشيمي با هدايت كيومرث آيت پناه پيشكسوت نامداركشتي كردستان درليگ برتركشتي فرنگي حضوردارد.