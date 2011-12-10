فرصت خوبی برای مذاکره با ایران وجود دارد

"گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان در نشست خبری که پس از جلسه شورای روسیه-ناتو در بروکسل برگزار شد تاکید کرد همکاریهای دوجانبه روسیه و پیمان آتلانتیک شمالی طبق دستاوردهای نشست لیسبون ادامه می یابد.

وی با بیان این که پیشرفتهایی در زمینه های همکاری دو جانبه وجود داشته است تاکید کرد با این حال دو طرف می توانند همکاریهای بیشتری مخصوصا در مورد افغانستان داشته باشند.

وستروله در پاسخ به خبرنگار اعزامی مهر به آلمان در توجیه استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا گفت: این طرح با توانایی ایجاد امنیت برای کشورهای عضو ناتو طراحی شده و طبیعی است که همکاری همه کشورها در این زمینه انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به حساسیت بی دلیل غربیها نسبت به برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: ایران باید نگرانی‌های جامعه جهانی را جدی بگیرد و در حال حاضر فرصت خوبی برای گفتگو در این مورد بوجود آمده است.

وستروله در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در نشست شورای ناتو-روسیه گفتگوهای خوبی انجام گرفت و موضوعات مشترک مختلفی بویژه در زمینه های امنیتی با روسیه بررسی شد، امیدواریم که بتوانیم در حوزه های مورد توافق دو طرف همکاریهای نزدیکی داشته باشیم.

وی با اذعان به وجود اختلافات بین ناتو و روسیه اظهار داشت: هرچند همچنان مسائل مورد اختلاف وجود دارد، اما این اختلافات قابل مذاکره و بررسی است.