راسموسن : توافقی درباره سپر موشکی با روسیه در بروکسل بدست نیامد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای ناتو- روسیه در بروکسل گفت: درباره موضوعات مختلفی در این نشست گفتگو کرده و به توافقاتی دست یافتیم که از جمله این توافق ها می توان به ادامه همکاری های راهبردی اشاره کرد.

وی با اشاره به توافقات سال گذشته شورای ناتو-روسیه در لیسبون گفت: توافق کردیم که نخستین گام های جدی را با یکدیگر برداشته و تاکنون نیز پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته ایم.

دبیرکل ناتو با اشاره به کنفرانس اخیر افغانستان در بن از ادامه همکاریهای روسیه و ناتو در این کشور و ادامه مبارزه با تروریسم و توسعه و امنیت در افغانستان خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت: ناتو و روسیه در مورد همکاریهای موثر در مبارزه با دزدی های دریایی در مناطقی همچون سومالی به توافق رسیده اند.

وی افزود: تمام 29 عضو شورای ناتو روسیه موافقت خود را با افزایش حمایت های پزشکی، لجستیکی و سوخت رسانی اعلام کرده اند.

راسموسن تصریح کرد: در این نشست همچنین بر اهمیت نظارت بین المللی بر سلاحهای بیولوژیکی و سمی تاکید شد.

وی در خصوص سپر دفاع موشکی ناتو گفت: هنوز با روسیه درباره سپر دفاعی موشکی به توافق نرسیدیم اما مذاکرات همچنان ادامه می یابد و ناتو قصد ندارد که به اقدامات روسیه برای پاسخگویی به سامانه دفاع ضد موشکی واکنش نظامی نشان دهد.