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۱۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از آلمان-21/

راسموسن : توافقی درباره سپر موشکی با روسیه در بروکسل بدست نیامد

راسموسن : توافقی درباره سپر موشکی با روسیه در بروکسل بدست نیامد

دبیرکل ناتو در تشریح نتایج صورت گرفته در نشست شورای ناتو-روسیه در بروکسل اذعان کرد که ناتو درباره سپر موشکی با مسکو به توافق نرسیده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای ناتو- روسیه در بروکسل گفت: درباره موضوعات مختلفی در این نشست گفتگو کرده و به توافقاتی دست یافتیم که از جمله این توافق ها می توان به ادامه همکاری های راهبردی اشاره کرد.

وی با اشاره به توافقات سال گذشته شورای ناتو-روسیه در لیسبون گفت: توافق کردیم که نخستین گام های جدی را با یکدیگر برداشته و تاکنون نیز پیشرفت های خوبی در این زمینه داشته ایم.

دبیرکل ناتو با اشاره به کنفرانس اخیر افغانستان در بن از ادامه همکاریهای روسیه و ناتو در این کشور و ادامه مبارزه با تروریسم و توسعه و امنیت در افغانستان خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت: ناتو و روسیه در مورد همکاریهای موثر در مبارزه با دزدی های دریایی در مناطقی همچون سومالی به توافق رسیده اند.

وی افزود: تمام 29 عضو شورای ناتو روسیه موافقت خود را با افزایش حمایت های پزشکی، لجستیکی و سوخت رسانی اعلام کرده اند.

راسموسن تصریح کرد: در این نشست همچنین بر اهمیت نظارت بین المللی بر سلاحهای بیولوژیکی و سمی تاکید شد.

وی در خصوص سپر دفاع موشکی ناتو گفت: هنوز با روسیه درباره سپر دفاعی موشکی به توافق نرسیدیم اما مذاکرات همچنان ادامه می یابد و ناتو قصد ندارد که به اقدامات روسیه برای پاسخگویی به سامانه دفاع ضد موشکی واکنش نظامی نشان دهد.

کد مطلب 1478700

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