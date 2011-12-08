تجهیز پایگاه امداد و نجات گردنه اسالم خلخال ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی بعداز ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مسئولان شهرستانهای خلخال و تالش و مدیران کل حوادث غیرمترقبه استانهای اردبیل و گیلان اظهار داشت: بزودی این محور به پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات امدادی و راهداری مجهز خواهد شد.

وی با اشاره به طرح مصوب تعریض این جاده در آینده ای نزدیک بر تعامل ادارات راه و ترابری دو استان برای منظور باز نگه داشتن جاده خلخال - اسالم در مواقع بارندگی تاکید کرد.

به گفته مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه استان امسال اعتبارات خوبی از محل اعتبارات حوادث برای تجهیز پایگاههای امداد و نجات این استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از مجموع مسیر 70 کیلومتری خلخال به اسالم، 20 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی اردبیل و 50 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی گیلان است، یادآور شد: این مسیر جزو گردنه ها و محورهای سخت گذر و برفگیر بوده و تردد در آن در فصل زمستان تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

اسلامی همچنین با اشاره به بارش برف سنگین در این محور طی بارشهای اخیر ابراز داشت: با بارش برف و احتمال وزش باد و شروع کولاک در روزهای آینده، باید تدابیر لازم برای هدایت صحیح مسافرین در این مسیر اندیشیده شود.

وی از آمادگی نیروهای راهداری استان و شهرستان خلخال برای برفروبی و نمک پاشی تا پایان فصل سرما خبر داد و عنوان کرد: خدمات رسانی مطلوب و بازنگه داشتن این مسیر در فصول زمستان لازم و ضروری است.

گفتنی است در اکثر مواقع و به هنگام بارش برف احتمال سقوط بهمن در طول مسیر 70 کیلومتری خلخال اسالم به شدت افزایش می یابد.