بیداری اسلامی منطقه باید با روشنگری حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی، ظهر پنج‌شنبه در جمع سپاهیان عزادار در هیئت عاشقان ثارالله سپاه قم در دفتر رهبر معظم انقلاب در قم به نقش امام سجاد(ع) در بیداری اسلامی اشاره و اضافه کرد: کادرسازی و تربیت نیروهای مومن یکی از راههای امام برای ایجاد بیداری اسلامی بود.



وی با بیان اینکه اولین نقش امام سجاد در بیداری اسلامی بیان و آگاه سازی مردم بود اظهار داشت: امروز هم ما در بیداری اسلامی وظیفه سخنرانی، بیان و آگاه سازی مردم را داریم و باید به دنیا بگوئیم که در یمن و بحرین و مصر چه می‌گذرد.



استاد حوزه و دانشگاه افزود: امروز در قطیف و احساء اختناق شدیدی وجود دارد، در مصر و یمن و لیبی به دنبال ایجاد انحراف در مسیر انقلاب هستند و رسانه‌های ما و صدا وسیما نباید در مقابل این خدعه‌ها سکوت کنند.



وی با بیان اینکه در دوره امام سجاد(ع) در شام جهل و نادانی و در کوفه ترس و طمع وجود داشت، تصریح کرد: امام سجاد(ع) با بیداری اسلامی توانستند حکومت بنی امیه را در شام ساقط کنند.



حجت الاسلام رفیعی با اشاره به روایتی از امام زین العابدین(ع) بیان داشت: ایشان به یکی از شاگردانشان می‌فرمایند من در میان عده ای حاکم شیرصفت درنده، علمای درباری، خائن و روباه صفت، بازرگانان گرگ صفت قرار دارم و در چنین شرایطی کاری نمی‌توانم از پیش ببرم.



وی تاکید کرد: شرایط دوران امام سجاد(ع) با دوره امروز هم قابل تطبیق است و در بحرین و یمن و ... هر کسی اصرار دارد تا خودش را ثابت کند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، دعا را شیوه دیگر امام برای بیداری اسلامی عنوان کرد و گفت: در خفقان شدید امام چاره ای جز این نداشته اند؛ در آن دوره برخی تلاش می کردند تا عدالت صحابه را جایگزین عصمت ائمه(ع) کنند اما با دعا به روشنگری پرداخت.



وی گریه و اشک را از دیگر راههای امام بیان داشت و اضافه کرد: اشک و گریه ای که همراه با تشریح بود توانست افراد زیادی را با مظلومیت های امام حسین(ع) وامام علی(ع) آشنا کند.



رفیعی افزود: در روایت است که امام هرگاه آب می دیدند اشک می ریختند تا به این وسیله توجه دیگران را جلب کنند.



بنیاد صحیفه سجادیه ایجاد شود



وی خواستار ایجاد بنیاد صحیفه سجادیه برای تحقیق و مطالعه بیشتر بر روی این کتاب گرانقدر شد.



استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بر روی قرآن و نهج البلاغه به برکت انقلاب اسلامی کارهای بسیار خوبی انجام شده است اما برای صحیفه کم کاری شده است و باید جبران شود.