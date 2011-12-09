به گزارش خبرگزاری مهر، سیده شبنم فاطمی اظهار داشت: مسئولان جهاد دانشگاهی استان قم دیداری که با محمدرضا مصطفوی، معاون توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی سازمان پدافند غیرعامل داشتند که در این جلسه بر تقویت همکاری دو نهاد در زمینه پدافند غیرعامل تاکید شد.



وی با تأکید بر علاقمندی جهاد دانشگاهی در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: در جلسه مذکور مقرر شد تا جلسه‌ای آموزشی برای مدیران جهاد دانشگاهی قم برگزار شود تا مدیران بیش از گذشته با موضوع پدافند غیرعامل آشنا شوند.



معاون آموزشی جهاد دانشگاهی بیان داشت: همچنین مقرر شد تا جهاد دانشگاهی قم طرح خود را درباره پدافند غیرعامل استان قم تدوین و طی یکماه به سازمان پدافند ارائه کند.



فاطمی با بیان اینکه 10 شهر در کشور طرح مدیریت بحران هستند بیان داشت: در صورت موافقت معاون سیاسی و امنیتی استاندار، قم نیز به عنوان یازدهمین شهر به صورت پایلوت قرار خواهد گرفت و جهاد دانشگاهی نیز عضو شورای مرکزی طرح مدیریت بحران می‌شود.