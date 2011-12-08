پهپاد جاسوسی آمریکا توسط سپاه رونمایی شد/ تشریح اطلاعات دقیق پهپاد

به گزارش خبرنگار مهر، پهپاد جاسوسی آمریکا که توسط نیروهای مسلح کشورمان هدایت و به زمین نشانده شده بود در بخش خبری ساعت 19 شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران رونمایی شد.

در تصاویر منتشر شده توسط شبکه اول سیما یک افسر ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران در حال تشریح جزئیات این پهپاد جاسوسی برای سردار حاجی زاده بود.

سپس فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اطلاعات دقیقی از جزئیات فنی این هواپیمای بدون سرنشین فوق پیشرفته جاسوسی سازمان سیای آمریکا را تشریح کرد.

تشریح نحوه کنترل و اطلاعات دقیق پهپاد جاسوسی سازمان سیا توسط سردار حاجی زاده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده اعلام کرد: اخیرا با اطلاعات جمع آوری شده و مراقبت های دقیق الکترونیکی مشخص شد این هواپیما قصد نفوذ و جاسوسی بر فراز کشورمان را دارد که پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور، این هواپیما در کمین گاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت در ایران به زمین نشانده شد.

طول دو بال این هواپیما حدود 26 متر، طول بدنه چهار و نیم متر و ارتفاع آن یک متر و 84 سانتی متر است و دارای سیستم های پیشرفته جمع آوری اطلاعات در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و سامانه های راداری مختلف است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: این هواپیما از جهت نوع ساخت و پوشش، رادار گریز طراحی شده و از حیث فناوری آخرین نمونه هواپیماهای پیشرفته ای است که امریکا مورد استفاده قرار می دهد.

سردار حاجی زاده با بیان این که فناوری به کار رفته در این هواپیما قبلا در هواپیماهای B2 و F35 نیز استفاده شده است، افزود: هدایت این هواپیما توسط ماهواره و همچنین ایستگاه های زمینی در افغانستان و امریکا صورت می پذیرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه افزود: کارشناسان و متخصصان نظامی به خوبی واقفند که این هواپیما چه اطلاعات تکنولوژیکی ذی قیمتی با خود دارد.